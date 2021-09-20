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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 50 جوال مواد غذائية غير صالحة ومخالفات تموينية في حملة مكبرة بالمنيا

ضبط اجولة مواد غذائية
ضبط اجولة مواد غذائية غير صالحة

نظمت الوحدة المحلية لمركز العدوة بالمنيا، حملة تموينية مكبرة للمرور على المخابز البلدية والأسواق ، وذلك بالتنسيق مع إدارة التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والجهات المعنية، وذلك بهدف إحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من جودة المعروضات على المواطنين من السلع والمواد الغذائية، بهدف التأكد من سلامة الغذاء .

 

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للحالة العامة بالأسواق، والعمل على رصد المخالفات وتحقيق الانضباط، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

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من جانبه ، قال اللواء محمد عزت رئيس المركز، إن الحملة أسفرت عقب المرور على عدد من المنشآت الغذائية والمحال التجارية ، عن  ضبط 50 جوال لمواد غذائية غير صالحة، بالإضافة لضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتحرير محاضر لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات ، مؤكداً على استمرار جهود الوحدة المحلية في تنظيم الحملات بصفة دورية ومستمرة.

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