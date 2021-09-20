الأهلي يستفسر من فيفا عن قرار خصم 6 نقاط من الزمالك

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن النادي الأهلي قرر التواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، للاستفسار عن قضية اللاعب اتشيمبونج مع الزمالك.

وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن الأهلي أسند إلى مصطفى مراد فهمي، مهمة التواصل مع الفيفا من أجل الاستفسار عن قضية اللاعب اتشمبونج مع الزمالك، وهل تسببت في خصم 6 نقاط للأبيض بالموسم الماضي.

وأوضح إن الأهلي سيطالب بسحب لقب الدوري من الزمالك، والحصول عليه، في حال تم التأكد من خصم النقاط الست من الزمالك.

ويلتقى في السابعة مساء غد الثلاثاء باستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية الأهلي مع طلائع الجيش في بطولة السوبر المصري للموسم قبل الماضي .

ويدخل الأهلي المباراة باعتباره بطل الدوري فيما يدخل طلائع الجيش المباراة باعتباره وصيف بطولة كأس مصر بعد هزيمته في المباراة النهائية .

وانتظم الأهلي فى معسكر مغلق مساء الخميس الماضي ببرج العرب بناء على تعليمات من الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي وفرض عليه السرية التامة رافضا تواجد أي فرد خارج الفريق داخل المعسكر باستثناء الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الذى يتواجد مع الفريق بفندق الإقامة .. كما أن موسيمانى رفض تواجد قناة النادي الأهلي داخل المعسكر لمزيد من السرية قبل المباراة التي تعتبر بطولة حيث يتوج الفائز بالمباراة بكأس السوبر المصري .

ورغم السرية المفروضة والحيطة التي قرضها موسيمانى على أجواء المعسكر الا أن صدى البلد علم من مصادر داخل الفريق بالاضافة الى أجواء المعسكر التشكيل الذى سيخوض به موسيمانى مباراة السوبر أمام طلائع الجيش .

ومن المقرر أن يبدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد الشناوى

خط الدفاع : أكرم توفيق وحمدى فتحى و أيمن أشرف وعلى معلول

خط الوسط : عمرو السولية واليو ديانج وحسين الشحات والوافد الجديد لويس ميكسيونى

خط الهجوم : محمد مجدى أفشة ومحمد شريف

ومن خلال التدريبات السرية التى يخوضها الأهلى بمسعكره ببرج العرب يفضل موسيمانى البدء بحمدى فتحى فى مركز المساك فى ظل الأفضلية التى يمتلك حمدى فتحى فى بناء الهجمة من الخلف بشكل سليم مع تواجد الثنائى القوى السولية وديانج فى وسط الملعب .

قائمة الأهلى

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى قائمة الفريق التي غادرت مساء الخميس الماضى إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق، استعدادًا لمباراة السوبر المصري أمام طلائع الجيش.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود وحيد وأكرم توفيق ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وبدر بانون وأيمن أشرف وكريم فؤاد وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ووليد سليمان وصلاح محسن وعلي معلول وحمدي فتحي وأفشة ومحمد هاني وعمار حمدي وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف وأحمد عبد القادر وحسام حسن ولويس ميكيسوني.