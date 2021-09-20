نائب وزير الإسكان: الدولة توفر دعما كاملا للقطاع العقاري

أكد خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن الدولة توفر دعما كاملا للقطاع العقاري خاصة المشروعات الجاري تنفيذها والمشروعات الجديدة، وفقاً للضوابط المقررة على المشروعات الجديدة والمشروعات الجاري تنفيذها.

وأوضح عباس، خلال تصريحات له، أن الدولة بمقدراتها تعمل علي تأسيس البنية الأساسية في أي مشروعات وأصبحت جاذبة للاستثمارات، مشيراً إلى أن الدولة أنفقت الكثير في تدشين المدن الجديدة بالصعيد خاصة في دعم البنية الأساسية وأصبحت مشروعات الصعيد ذات فرص واعدة للاستثمار وهي مهمة لمواجهة تحدي الزيادة السكانية خاصة أن المطورين العقاريين لم ينظروا إليها بشكل كبير.

ولفت إلى أن الدولة بصدد التجهيز لعدد من المدن الجديدة علي رأسها مدينة السويس الجديدة، وبدأ العمل فيها لإتاحة أراض بين مدينة الجلالة والعاصمة وهي مدينة واعدة وبجوار المنطقة الاقتصادية.