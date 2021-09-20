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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بطولة صعبة.. الخطيب يدعم لاعبي الأهلي في معسكر برج العرب قبل مواجهة السوبر

صدى البلد

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، علي التواجد في معسكر الفريق بشكل يومي وحضور التدريبات الأخيرة وعقد جلسة مع اللاعبين لم تستمر سوي بضعة دقائق، أكد لهم أن بطولة السوبر صعبة وتواجه فريق متمرس علي خوض المباريات الكبيرة ويجب عليهم التركيز لإسعاد جماهيرهم.

 

ويخوض الفريق الأحمر، مرانه الأخير اليوم بالملعب الفرعي لبرج العرب استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء غد علي لقب السوبر المحلي.

 

وكان الأهلي دخل في معسكر مغلق يوم الخميس الماضي ببرج العرب بقائمة ضمت كل من محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود وحيد وأكرم توفيق ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وبدر بانون وأيمن أشرف وكريم فؤاد وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ووليد سليمان وصلاح محسن وعلي معلول وحمدي فتحي وأفشة ومحمد هاني وعمار حمدي وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف وأحمد عبد القادر وحسام حسن ولويس ميكيسوني.

 

وخاض الفريق مباراة ودية الخميس الماضي أمام المقاولون العرب على ملعب التتش بالجزيرة، وانتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف سجله حسين الشحات.

محمود الخطيب الأهلى الفريق الأحمر طلائع الجيش

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