عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السر في الطبيعة.. سموم الأشجار تمثل علاجاً ناجحاً لبعض الأمراض

نبات العليق الذي
نبات العليق الذي ينمو في صحراء سيناء

يكمن السر في الطبيعة ذاتها، فبعض الأشجار تحمل أوراقها وأغصانها وجذورها سموماً تقضي على بني البشر، وتعرضهم للإصابة بمرض السرطان، بينما العلم الحديث يرى عكس ذلك، ويعتقد أن كل مادة ضارة سواء للانسان أو الحيوان من شأنها ان تعطي تأثيرات ايجابية وذات فائدة للإنسان لذلك تحولت السموم التي تحتويها بعض الأشجار اليوم إلى علاج ناجح للانسان.

 

وتعتبر سموم  التاكسول علي سبيل المثال منتج مضاد لمرض السرطان، وظهرت نتائج في الولايات المتحدة تشير إلى أنه يعمل بفعالية لا مثيل لها في علاج سرطان المبيض وفق التجارب العلمية الناجحة التي أجريت حول هذا الدواء المستخلص من سموم الأشجار.
 

وفي أسوأ الاحتمالات يستطيع التاكسول ان ينقذ أكثر من 30% من النساء المصابات بمرض سرطان المبيض.


وأكد الدكتور جان بيير، ان مادة التاكسول ذات فعالية مؤثرة في علاج سرطان الثدي وسرطان الحنجرة والبلعوم، اما التاكسوتير فهي مادة أخرى مشتقة من التاكسول المستخرج من أشجار العليق تم اكتشافها مؤخرا وأظهرت العديد من النتائج الايجابية.

 

السم السحري

وقد استعمل كهنة قدماء الانجليز ورق العليق في إعداد جرعات لما كان يسمى "بالسم السحري"،  كما كان يستهوي شجر العليق اهتمام الفنانين منذ القدم.

 

وما يثير الدهشة في هذا الموضوع ان الطيور التي كانت تحلق فوق شجر العليق على مدار قرون مضت، لم تصب بأي مرض من هذا النوع، ذلك أنه حسب تقدير بعض الخبراء لا تأكل إلا ذلك الجزء الخارجي من ثمرة العليق بينما تقذف النواة الى الأرض وما تقذفه هو ذلك الجزء "السام" من الثمرة، وبالتالي كانت تعيش بذكاء فائق رغم خبث هذه الشجرة..!.

 

ومع نهاية القرن التاسع عشر تمكن عالم الكيمياء الألماني "تاكسوس باكاتا" من عزل مادة التاكسين المسببة لتسمم أوراق أشجار العليق، بينما حاول كيمائيون آخرون دراسة تركيبته الكيميائية على سبيل حب الاستطلاع.

 

وفي نهاية الستينات من القرن الماضي قامت الولايات المتحدة بتكثيف جهودها من خلال المعهد الوطني للسرطان ، وذلك بفحص جميع النباتات السامة في الولايات المتحدة ووضعها موضع التجربة والاختبار العمليين.

 

وتم  اكتشاف مادة أخرى مضادة للسرطان سميت بمادة فنبلاستين المستخرجة من نبات الونكة أو العناقية وهي نباتات زرقاء الزهر تتواجد بكمية كبيرة في مدغشقر.

وليد يحيى: مصر الأولى عربيا وأفريقيا في زراعة القطن الملون .. فيديو

txt

محافظ شمال سيناء: التصديق على منح 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد

السموم الأشجار نبات الونكة مرض السرطان العلم الحديث مادة ضارة سموم التاكسول مضاد لمرض السرطان ورق العليق

موضوعات متعلقة

توزيع 700 فيزا كارت علي أسر الشهداء في قرية الروضة بشمال سيناء

الصالون الثقافى بشمال سيناء  يناقش  الإعلام الوطنى ودوره فى تشكيل الوعى

توزيع الدفعة الأولى من تعويضات أسر الشهداء والمصابين بالعريش

برنامج ندوات إرشادية حول أمراض الدواجن والحيوانات بشمال سيناء

برنامج زمني  لتوزيع كروت الفيزا لأسر الشهداء والمصابين من أبناء سيناء

فوز فريقى كرة الطائرة واليد بسيناء  في تصفيات بطولة الجمهورية

محافظ شمال سيناء يوزع الدفعة الأولى من تعويضات أسر الشهداء والمصابين

اجتماع تحضيري لحملة شلل الأطفال بشمال سيناء

ترشيحاتنا

زعيم المعارضة الكندية يقر بالهزيمة في الانتخابات لصالح ترودو

تحذير أمريكي من خطر جديد يهدد العالم بسبب كورونا

تسريبات تكشف مواصفات تابلت لينوفو القادم Xiaoxin Pad Pro 12.6

عشب مليء بالفيتامينات يعمل على خفض مستويات السكر في الدم بشكل ملحوظ

غرفة الحبوب تكشف حجم استهلاك مصر من القمح.. فيديو

أدعية الصباح قصيرة.. 30 دعاء مستجاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة.. صدى البلد تستعرض بنود قانون العمل الجديد

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. فيديو

مثل فتاة سيتي ستارز|انتحار طالب بـ الطب من أعلى مبنى جامعة بأكتوبر

ألف مليون سلامة .. خالد الغندور يدعو لـ مرتضى منصور

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

شكراً وأنا آسف.. قصة انتحار طالب الطب بأكتوبر

كاميرا مراقبة ترصد لحظة دهس خطيب الأوقاف بمدينة نصر.. فيديو

بالفيديو.. اللقطات الأولى من حادث أتوبيس الإسكندرية الصحراوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للزواج من ابن عمها.. عروس تهرب من حفل زفافها لسبب صادم|صور

كالمومياء.. الإكزيما تدمر جسد رضيع وتجبر عائلته على لفه بالضمادات|صور

عنصرية الشرطة.. شاهد تلميذ يتعرض للخنق على يد ضابط في وضح النهار|فيديو

سقطت على وجهها.. مراسلة BBC تتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب كلب|فيديو

فيديو

عصابة.. 6 سيدات سرقن محل مجوهرات في الفيوم.. ما القصة.. فيديو

لص مدينة نصر الأنيق.. هكذا استغل ضحاياه وحيلة من الشرطة لضبطه

بعد قرار تغريمه.. أحمد سعد يكشف موعد طرح كليب "ع الدوغرى"

صفقة تحولت لصفعة.. مواصفات الغواصات النووية الجديدة "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: العدل 

رجب الشرنوبي يكتب: برنامج التاسعة.. حقوق الإنسان مادة جامعية!!!

إسلام عوض يكتب: الحزام والطريق يغير خارطة تحالفات الكبار

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: التباس الموقف الطلبانى الهندى

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ