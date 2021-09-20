عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. نظام غذائي سهل لتنشيط حركة الجسم وخسارة الوزن

يسرا صلاح
يسرا صلاح

قالت يسرا صلاح خبيرة التغذية ، إن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن "السمنة " لديهم مشاكل ومنها ارتفاع الشهية وانخفاض الشهية بالإضافة إلى الحرق الضعيف وهناك حالات تعاني من المشكلتين سويا .


وأضافت يسرا صلاح، خلال لقائها في برنامج " انا الطبيب " تقديم الاعلامية ماري نعيم المذاع على قناة " صدى البلد 2" ، إن هناك كورس تخسيس عبارة عن عبوة كبسولات تساعد علي إنقاص الوزن 16 كيلو  خلال 30 يوم بمعدل 4 كيلو في الاسبوع .

 

وتابعت يسرا صلاح ، أن هذه الكبسولات تعمل على تفتيت الخلايا الدهنية المسؤولة عن تكوين الدهون بالجسم .

 

خبيرة تغذية: السمنة المفرطة بوابة للأمراض

 

كشفت يسرا صلاح خبيرة التغذية العلاجية، عن خطورة الإصابة بمرض السمنة المفرطة، مشيرة إلى أن هذا المرض من أخطر الأمراض على صحة الإنسان ويجب التعامل معه بحذر شديد.

 

وأكدت يسرا صلاح،  المذاع عبر شاشة صدى البلد 2، مساء اليوم الأربعاء، أن السمنة المفرطة بوابة لأمراض كثيرة ومنها الضغط والسكر ومشاكل في المفاصل.

 

وأكدت يسرا صلاح خبيرة التغذية العلاجية، أن السمنة  المفرطة سبب في توقف حياة الشخص المصاب بها.

 

وتابعت يسرا صلاح خبيرة التغذية العلاجية، أنه :"معايا كبسول ونقط وأعشاب يؤدون في النهاية للتخسيس وكلها عوامل مساعدة لـ إنقاص الوزن".

 

وأكملت يسرا صلاح خبيرة التغذية العلاجية، انه كل الكورس العلاجي للتخسيس مكون من مواد طبيعية، متابعة أن هناك عرض خاص على هذا الكورس يصل لـ 50% في الفترة الحالية.

 

مرض السمنة انقاص الوزن نظام غذائى التغذية العلاجية خسارة الوزن زيادة الوزن السمنة المفرطة

ترشيحاتنا

الدوري السعودي.. تغريم النصر والاتحاد بسبب شغب الجماهير

وليد يحيى: مصر الأولى عربيا وأفريقيا في زراعة القطن الملون .. فيديو

التحالف العربي يعلن تدمير زورقين مفخخين وإحباط تنفيذ هجوم وشيك

هشم عظام وجنتيها.. موديل شهيرة تتعرض للضرب المبرح من زوجها السابق

تعرف على أكثر خمس سيارات سيدان مبيعاً في المملكة بـ2021

مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة.. صدى البلد تستعرض بنود قانون العمل الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مثل فتاة سيتي ستارز|انتحار طالب بـ الطب من أعلى مبنى جامعة بأكتوبر

بعد الرحيل عن الزمالك.. تقارير مغربية تكشف وجهة أشرف بن شرقى الجديدة

شكراً وأنا آسف.. قصة انتحار طالب الطب بأكتوبر

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

كان ماشي عكس.. مفاجأة فى واقعة دهس خطيب الأوقاف بمدينة نصر

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

شريف إكرامي يحرج رمضان صبحي ويكشف عن وجه ابنه في عيد ميلاده

بعد أزمة القيد.. حقيقة إقصاء الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل باستا بالخضار.. بالخطوات والصور

أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي 2021

خلال تصوير مسلسل الفرح فرحنا.. أوس أوس يحتفل بعيد زواجه

زوجة حمادة هلال تثير الجدل.. هل هو الظهور الأول بدون حجاب؟

فيديو

لأول مرة| المتحدث العسكري يستعرض دور السيدات العاملات في قوات حفظ السلام

وسط النار.. ملحمة حريق دمنهور وشهامة شباب المدينة في إنقاذ السكان "فيديو"

تريلا دهست سيارته.. ردود فعل غاضبة بعد مصرع إمام مسجد

قوات خاصة تطوق سد النهضة .. ماذا يحدث في إثيوبيا؟

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: برنامج التاسعة.. حقوق الإنسان مادة جامعية!!!

إسلام عوض يكتب: الحزام والطريق يغير خارطة تحالفات الكبار

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

اﻟﻤﺰﻳﺪ