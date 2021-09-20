شاهد.. نظام غذائي سهل لتنشيط حركة الجسم وخسارة الوزن

قالت يسرا صلاح خبيرة التغذية ، إن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن "السمنة " لديهم مشاكل ومنها ارتفاع الشهية وانخفاض الشهية بالإضافة إلى الحرق الضعيف وهناك حالات تعاني من المشكلتين سويا .



وأضافت يسرا صلاح، خلال لقائها في برنامج " انا الطبيب " تقديم الاعلامية ماري نعيم المذاع على قناة " صدى البلد 2" ، إن هناك كورس تخسيس عبارة عن عبوة كبسولات تساعد علي إنقاص الوزن 16 كيلو خلال 30 يوم بمعدل 4 كيلو في الاسبوع .

وتابعت يسرا صلاح ، أن هذه الكبسولات تعمل على تفتيت الخلايا الدهنية المسؤولة عن تكوين الدهون بالجسم .

كشفت يسرا صلاح خبيرة التغذية العلاجية، عن خطورة الإصابة بمرض السمنة المفرطة، مشيرة إلى أن هذا المرض من أخطر الأمراض على صحة الإنسان ويجب التعامل معه بحذر شديد.

وأكدت يسرا صلاح، المذاع عبر شاشة صدى البلد 2، مساء اليوم الأربعاء، أن السمنة المفرطة بوابة لأمراض كثيرة ومنها الضغط والسكر ومشاكل في المفاصل.

وأكدت يسرا صلاح خبيرة التغذية العلاجية، أن السمنة المفرطة سبب في توقف حياة الشخص المصاب بها.

وتابعت يسرا صلاح خبيرة التغذية العلاجية، أنه :"معايا كبسول ونقط وأعشاب يؤدون في النهاية للتخسيس وكلها عوامل مساعدة لـ إنقاص الوزن".

وأكملت يسرا صلاح خبيرة التغذية العلاجية، انه كل الكورس العلاجي للتخسيس مكون من مواد طبيعية، متابعة أن هناك عرض خاص على هذا الكورس يصل لـ 50% في الفترة الحالية.