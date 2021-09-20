دعاء سهيل : السمنة ناقوس خطر يضر بالمجتمع .. فيديو

قالت الدكتورة دعاء سهيل اخصائية تغذية علاجية ، إن علم دراسة التغذية كبير وغير معقد مؤكدة أنها درست علم التغذية لمدة 9 سنوات ، مؤكدة أن السمنة ناقوس خطر يضر بالمجتمع .



وأضافت دعاء سهيل، خلال لقائها في برنامج " بنت البلد " المذاع على قناة " صدى البلد 2" ، أن السمنة تؤدي إلى اصابة الجسم بالعديد من الامراض ومنها الكنسر وهذا بسبب وجود خلايا دهنية بكثرة داخل جسم الانسان .



قالت الدكتورة دعاء سهيل خبيرة التغذية ، إن المتابعة المستمرة مع الطبيب خلال عملية فقدان الوزن مهمة جدا، لافتة إلى أن فائدتها تتمثل في معرفة مدى سرعة فقدان الوزن كل أسبوع، معقبة "ممكن ناكل كل وأى حاجة ولكن بنسب قليلة ومعتدلة".

وأضافت خبيرة التغذية العلاجية، أنه من المهم فقدان الوزن دون تأثر الكتلة العضلية، لأن ذلك مضر جدا، موضحة أنه يجب التوجه لخبير تغذية من أجل تخسيس الجسم.

في سياق آخر، قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن مريض السمنة بطبيعته محب للأكل، ويتناول الطعام بكميات كبيرة وفي وقت متأخر ليلاً، خاصة الوجبات السريعة.

وأضافت دعاء سهيل أنها لا تقوم بمنع الأكل عن من يريدون التخسيس، ولكنها تعطى ما يغلق الشهية، معلقة : "هحط ليك الاكل اللى انت عايزه ولو تقدر كل".

وتابعت دعاء سهيل أن هناك إحدى السيدات كانت تريد خفض وزنها بشكل كبير، وكانت تبكي من أجل تحقيق هذا الأمر، خاصة وأن زوجها يهددها إذا لم تخفض وزنها، سيقوم بتطليقها، معقبة: "وارد يكون بيحفز زوجته بهذا الأسلوب، ولكن هذا الأمر خطأ".

ولفتت دعاء سهيل إلى أن مريض السمنة يحق له تناول جميع أنواع الطعام، ولكن بنسب قليلة معتدلة، ولكن هذا الأمر لا ينطبق على العنب أو التين أو المانجو، معقبة: "ممكن ناكل مانجا أو عنب مرة في الأسبوع مش في اليوم".