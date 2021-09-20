مايكل مورجان يعلق على كلمة الرئيس السيسي أمام اجتماع الأمم المتحدة.. فيديو

علق الدكتور مايكل مورجان، الباحث السياسي بمركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية، على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام اجتماع أهداف التنمية المستدامة الذي عقد عبر الفيديو كونفرانس بالأمم المتحدة.

وقال "مورجان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، إن الرئيس السيسي أكد على ضرورة تحمل الدول المتقدمة تبعات التغير المناخي وآثاره على دول العالم النامي.



وأضاف: "أن كلمة الرئيس السيسي اليوم كانت مختصرة، والقى الضوء فيها على إقامة السدود بتصرف أحادي وهو إسقاط على سد النهضة، وتعقيبا على قرار الأمم المتحدة الذي لم يكن فيه أي نوع من الإلزام في التعامل مع هذا الملف".



وأشار إلى أن الرئيس السيسي أكد ثبات موقف الدولة المصرية تجاه جميع القضايا التي تخص الدول العربية"، مردفا: "ولم نر تغير موقف مصر من القضية الفلسطينية أو تجاه الدول الأفريقية".