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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شهادات صحية للملقحين.. وزير الصحة السوداني يستعرض جهود بلاده لمجابهة كورونا.. فيديو

السودان
السودان

قال عمر النجيب وزيرالصحة السوداني ، إن بعد ظهور فيروس كورونا العام الماضي قمنا بتشكيل لجنة صحية للطوارئ من أجل تطبيق الإجراءات الاحترازية والاجتماعية المطلوبة لمواجهة فيروس كورونا .

وأضاف وزير الصحة السوداني خلال مداخلة هاتفية علي قناه " اكسترا نيوز " ، أن اللجنة قررت غلق البلاد العام الماضي مؤكدا ان الغلق ظل لفترة طويلة ، مؤكدا أن عدد اللقاحات التي وصلت إلى السودان كانت محدودة، وقمنا بعمل حملة تطعيم للمعلمين قبل البدء في العام الدراسي الجديد .

وأوضح وزير الصحة السوداني ، أن المعلمين لم يكونوا من الفئات المستهدفة من تطعيم كورونا ومع بداية فتح المدارس قمنا بضمهم، لافتا إلى أن السودان الآن تبدأ في استخراج شهادات صحية للملقحين .

 

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تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، المركز الطبي المصري في «جوبا» عاصمة دولة جنوب السودان، وذلك برفقة وزيرة صحة جنوب السودان، والسفير المصري لدى جوبا السفير محمد فاتح، والقنصل المصري السيد أحمد البكري،  والدكتور محمد جاد مستشار وزيرة الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان، عمق علاقات التعاون مع دولة جنوب السودان في القطاع الصحي، والتي تضمنت تبادل الخبرات لدعم قدرات الفرق الطبية، وإمداد القطاع الطبي بشحنات من الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية.

وقال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إن تردد المواطنين على المركز الطبي المصري بدولة جنوب السودان بلغ ٥١٨٦ مواطنًا خلال شهر يونيو فقط، لافتًا إلى الوزيرة أكدت حرص القيادة السياسية المصرية على دعم دولة جنوب السودان في القطاع الصحي، حيث وجهت الوزيرة بتوفير 3 سيارات إسعاف مجهزة على أعلى مستوى، للتمركز في مقر المركز الطبي المصري بـ«جوبا»، لتوفير الخدمات الإسعافية على أعلى مستوى للعاصمة "جوبا".

وتابع «مجاهد» أن الوزيرة أثنت على مجهودات الفرق الطبية المصرية بالمركز وحرصهم على تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية للأشقاء والجاليات في جنوب السودان، لافتًا إلى أن المركز يعد أقوى مركز طبي في جنوب السودان لتقديم الخدمة الطبية في تخصصات "الأطفال والباطنة، وجراحة العظام، والأنف والأذن، والرمد، والأسنان، والجراحة العامة، والجلدية"، مضيفًا أن المركز تم تأسيسه عام 2008، وتم تطويره والتوسع في الخدمات المقدمة به وافتتاحه بعد تجهيزه في عام 2020.

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