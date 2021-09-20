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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحت مظلة حياة كريمة.. محمد فاضل: دعم الرئيس السيسي للفنانين عظيم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال المخرج محمد فاضل، إن مبادرة حياة كريمة تجاوزت دعمها الريف المصري لتشمل توفير حياة كريمة للفنانين أيضًا ولفئات كثيرة.


وأضاف “فاضل”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، "توجيه الرئيس السيسي باحتواء الفنانين ضمن التأمين الاجتماعي والرعاية الاجتماعية يقل تحت مظلة توفير حياة كريمة لكل المصريين ".

 

وتابع "هناك عشرات الآلاف من المهن والوظائف في مجال الفن بخلاف الفنانين، وهؤلاء هم من يحتاجون إلى دعم كبير، ورعاية اجتماعية وتأمين صحي".

 

وأكد أن "دعم الرئيس السيسي للفنانين شيء عظيم"، قائلًا "ما يهم الفنان هو استمرار العمل والمشاركة في أعمال فنية، وبالتالي من الضروري توفير فرص العمل لكل الفنانين".

 

ولفت محمد فاضل إلى أنه "خلال السنوات الأخيرة الماضية أصبح العمل الفني مقتصرا على مجموعة محددة من الفنانين فقط وهذا أمر نرغب في تغييره".

حياة كريمة محمد فاضل الرئيس السيسي اخبار التوك شو الفن

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