كواعب أحمد البراهمي تكتب: العدل 

فلقد كفر أبن سيدنا نوح ولم ينفعه إيمان أبيه , وآمنت زوجة فرعون برغم كفر زوجها , وذلك لأن الدين هو يقين يمس القلب , ولأن الإيمان هو هداية للروح , ونعمة يعطيها الله لعباده .

وكما أرسل الله الرسل سبحانه وتعالي فقد أرسل أيضا عذابه علي كل من عصوه , ولكن عندما أرسل عقابه لم يفعل ذلك قبل أن يرسل لهم الرسل للهداية . فقد قال جل وعلا في القرآن الكريم ( وما كنا معذبين حتي نبعث رسولا ) - صدق الله العظيم .

وظلت تتنازع قوي الخير والشر والإيمان والضلال , وستظل ما ظل الإنسان علي قيد الحياة , وما زالت الأرض تدور حول شمسها .

وبالرغم من إستسلام الكثيرون من البشر للإعتقاد بعدم وجود إله , وأن الكون قد وجد مصادفة , إلا أن النفس البشرية من قديم الزمن تعتقد بطبيعتها أنه لابد للكون من خالق , ولا بد للإنسان من معبود . لذلك كان سيدنا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء يبحث عن إله , فظل يبحث حوله , فنظر إلي القمر لأنه عال في السماء ,وأعتقد أن الإله هو القمر , ثم قارن بين القمر والشمس فوجد الشمس أكثر ضياء, فإعتقد أن الإله هو الشمس . ولكنه لم يرتض ضعف القمر ولا ضعف الشمس وإختفاؤهما يوميا , فكيف للإله أن يغيب ؟. وظل حائرا يبحث عن إله .

وظلت الحقيقة الموجودة بداخل أغلب البشر , أنه لابد للكون من رب , ومن إله يدير له حركته .

ولكن قبل أن أخوض فيما أريد قوله فأنني أعترف وأقر بأنه يوجد كثير من البشر يعبدون النار , ويعبدون البقر , وقد لا يعبدون شيئا , ومع ذلك فإن سلوكياتهم الشخصية وكذلك سلوكهم مع الآخرين سواء في عملهم أو مع جيرانهم أو مع أي من يتعاملون معه تعبر عن الرقي والخلق والتقدم .

ولا يمكن لأي شخص إنكار ذلك بأي حال من الأحوال , وذلك مرده إلي أن البشر عموما يوجد بداخلهم الإنسان الذي يملأه الخير , وذلك ناشئ معه في تكوينه وجيناته الفطرية التي فطر الله الخلق عليها .

ولكن الأكثرية من البشر لا بد أن تردعهم القوانين الوضعية التي وضعها البشر بأنفسهم ولتحكم علاقاتهم ببعضهم البعض , وذلك موجود حتي قبل ظهور الإنبياء وإرسال الرسالات .

بل أن البعض يخاف من العقاب الدنيوي والقانون الوضعي أكثر من العقاب الآخروي وبالرغم أنهم يؤمنون بوجود الله وبالثواب والعقاب .

وكذلك بعض النفوس منذ خلقت وهي لا تضمر الخير لأي شخص , بل بالعكس تميل إلي الدماء , والقتل , والسرقة , والحقد , والغيرة .

وأكبر دليل علي ذلك أن أول جريمة أرتكبت علي وجه الأرض وراح ضحيتها سدس سكان الكرة الأرضية كان منبعها الغيرة . عندما قدم هابيل قربان لربه فتقبله الله منه , ولم يتقبل القربان من أخيه قابيل , فقام بقتل أخيه لأنه نفسيا لم يكن طيب النفس , ولم يكن بنفسه خير .

ويتضح كذلك أن الأخلاق موجودة بداخل البشر بغض النظر عن الدين , ففي عصر الجاهلية كان العرب يتصفون بصفات طيبة فاضلة منها الشجاعة , والكرم , ونجدة المستجير , وإغاثة الملهوف , وإجابة المستغيث , ونصرة المظلوم , وعدم الإعتداء علي النساء بالضرب .

وفي المقابل كانت توجد صفات سيئة مثل إغارة القبائل علي بعضها البعض , وسبي النساء والثأر بل كان البعض منهم يدفن المولودة وهي علي قيد الحياة فقط لأنها أنثي دون ذنب لها.

وفي ذلك الكتاب لا نريد جدلا مع الذين يدينون بأي دين , ولكن هو نقاش مع الذين لا يعترفون بوجود الخالق أساسا , والذين يعتقدون أنه لا يوجد خالق ولا يوجد إله , وأن الكون وكأنما حدث ووجد بمحض المصادفة .

العـــــــــــــــــــــــدل

جميعا يري ويشاهد ويعايش أحداث كثيرة جدا , وعندما ينظر إليها يجد ظلما كثيرا , وبالطبع بقانون البشرية المفروض أن يتساوي البشر والخلائق في كل شئ , والعادل من يعدل في العطايا , لأن الطبيعة التي ينادي بها هؤلاء ويرون بأنها الخالقة لابد أن تري ذلك جيدا وتعمل به .

فالأرض مثلا تعطيها الماء والحبوب فتعطيك ثمارا وشجرا , والشمس تشرق فتقوم بواجبها وتبخر الماء الذي يعود لنا أمطارا وأنهارا وهكذا .

والإنسان والحيوان ينموان في دورتهما الطبيعية من الميلاد وحتي الوفاة بطريقة مرسومة وممنهجة , ويرون أن الأرزاق تقسم بحسب العمل والجهد , وأن كل شئ يأتي كما تم العمل له من البداية فإن إعتنيت بما تزرع ستحصل علي ثمار جيدة .

وهناك زروع أيضا وهبتها الطبيعة للإنسان ولا تحتاج إلي جهد منه , يكفي البذور والمطر لينبت الزرع والشجر . وقد يتفق الدين في تلك النقطة من أنه لكل عمل نتيجة , ولكل فعل ردة فعل.

والسؤال هنا .. أين إذن تتحقق العدالة إذا لم تكن هناك آخرة؟

أين سيعاقب القاتل الذي أفلت من القانون ؟

وأين ستعاقب الزوجة التي تخون زوجها ؟

وأين سيعاقب الشاب الذي يضرب أخاه أو أمه أو أباه ؟

أين سيعاقب اللص الذي لم يكتشف أحد جريمته ؟

أين سيتساوي الذي عاش مريضا مهموما مع الذي عاش صحيحا سليما معافي ؟

من سيعوض من عاش فقيرا معدما لا يجد قوته , وغيره لديه المال الذي يشتري به كل ما يريد ؟

أين سيحيا من كان خادما ذليلا مكسورا في خدمة سيد متغطرس ؟

أين سيجد الرقيق حريتهم الذين حرموا منها وعاشوا في ذل الرق والعبودية ؟

كيف يتساوي من شعر بالسعادة , مع من شعر بالشقاء ؟

أين تتحقق العدالة إن لم تكن هناك عدالة السماء ؟

أين يشعر الإنسان بالرضي وهو يجد نفسه منقوصا في كثير وغيره منعم في كثير ؟

إذن لابد أن يكون هناك إله ؟

لابد أن يكون هناك حكم عادل حكيم وأعدل من البشر العاديين , ولابد أن يكون أقوي منهم .