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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأمين العام للاتحاد الأوروبي يتهم الولايات المتحدة بانعدام الولاء والشفافية

الامين العام للاتحاد
الامين العام للاتحاد الاوروبي شارل ميشيل

اتهم الأمين العام للاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، الولايات المتحدة اليوم الاثنين بانعدام الولاء بعد ان ألغت استراليا عقدا ضخما مع فرنسا لشراء غواصات نووية أمريكية.

 

وقال رئيس المجلس الأوروبي للصحفيين في الأمم المتحدة: 'المبادئ الأساسية للحلفاء هي الشفافية والثقة ، وتتماشى مع بعضها البعض. وماذا نلاحظ؟ نحن نلاحظ نقصًا واضحًا في الشفافية والولاء'.

 

وأضاف أن الأوروبيين بحاجة إلى 'توضيح ومحاولة فهم أفضل للنوايا من وراء هذا الإعلان'.

 

وتابع ميشيل أن هذه الخطوة ستعزز الجهود الأوروبية لبناء قدرات دفاعية خاصة بهم.

 

واسترسل أن مثل هذه الخطوة 'لن تكون ضد حلفائنا ، ولكن لأننا إذا كنا أقوى وإذا كنا أكثر قوة ، فهذا يعني أن تحالفاتنا هي أيضا أقوى'.

 

وأشار ميشيل إلى خيبة أمل من الرئيس الأمريكي جو بايدن ، الذي تولى منصبه متعهدا بتعزيز التحالفات بعد سلفه المثير للانقسام دونالد ترامب.

 

وقال إنه مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب 'على الأقل كان الأمر واضحًا حقًا - النبرة والمضمون واللغة - كان من الواضح جدًا أن الاتحاد الأوروبي لم يكن في رأيه شريكًا مفيدًا أو حليفًا مفيدًا'.

 

وذكرت أستراليا أنها تتفهم خيبة أمل فرنسا ، لكن غواصاتها التقليدية لم تكن كافية للحفاظ على حافة الغواصة في البلاد لعقود قادمة ، وسط تصاعد التوترات مع الصين.

 

وغضبت فرنسا من هذه الخطوة ، حيث اتهم وزير الخارجية جان إيف لودريان أستراليا بـ 'الطعن في الظهر' والولايات المتحدة بالخيانة.

 

ووصفت وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلمز ، التي تزور الأمم المتحدة ، قرار العقد بأنه 'صاعقة أولى لفرنسا ولكن أيضًا لأوروبا والعالم على المستوى الجيوستراتيجي'.

 

وقالت إن أوروبا بحاجة إلى أن تكون 'أكثر صراحة' و 'حاضرة على المسرح الدولي'.

 

وأعربت عن أملها في التوصل إلى أرضية مشتركة في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق يوم الاثنين على هامش اجتماعات الأمم المتحدة ، رغم أن دبلوماسيين قالوا إن فرنسا لا تضغط من أجل إصدار أي بيان رسمي لدعمها.

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