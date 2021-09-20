نشرة المنوعات| عمرو شعراوي أصغر شاب في ميكروسوفت.. آخر رسالة لطالب أكتوبر المنتحر.. والخنازير تغزو شوارع تونس

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام الكثيرين حول العالم، لذا نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى في السطور التالية.



عمرو شعراوي اصغر شاب في تاريخ مايكروسوفت

وقال عمرو شعراوي في حديثه لموقع صدى البلد، "الموضوع بدأ معايا وأنا صغير، كنت بحب البرمجة والتكنولوجيا بصفة عامة، لكني دخلت كلية الصيدلة رغم شغفي بالذكاء الاصطناعي ومجالاته".



آخر رسالة لطالب أكتوبر المنتحر

كشفت التحقيقات تفاصيل جديدة في واقعة انتحار طالب جامعى بسبب مروره بأزمة نفسية، متعلقة بسفر والديه خارج البلاد ، وأرسل لهما رسالة قبل انتحاره مكتوب فيها "أنا آسف سامحوني" .



الخنازير تغزو شوارع العاصمة التونسية

غزت مجموعة من الخنازير حي النصر بالعاصمة تونس حسب ما نشر الإعلامي التونسي برهان بسيس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

طلاء جديد بديلًا لـ تكييف الهواء

يستخدم معظم البشر في وقتنا الحالي مكيفات الهواء الاصطناعية للتغلب على درجات الحرارة المرتفعة، لكن طفرة جديدة تلوح في الأفق حيث استطاع باحثون أمريكيون تطوير طلاء جديد أكدوا أنه سيكون بديلا عن وسائل التبريد ومكيفات الهواء في المستقبل بشكل عملي وفعال، وقد يساهم في إنقاذ كوكب الأرض.



الأمير أندرو ينوي إقالة فريقه القانوني ويصفه بـ«الفاسد»

تواجه بريطانيا ضغوطاً متزايدة من الولايات المتحدة لتسليم الأمير أندرو لاستجوابه بشأن قضية الاعتداء الجنسي، التي رفعتها سيدة أميركية زعمت أن الأمير تحرش جنسياً بها بدفع من رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين عندما كانت قاصرة.

