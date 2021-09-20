عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نشرة المنوعات| عمرو شعراوي أصغر شاب في ميكروسوفت.. آخر رسالة لطالب أكتوبر المنتحر.. والخنازير تغزو شوارع تونس

عمرو شعراوي
عمرو شعراوي

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام الكثيرين حول العالم، لذا نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى في السطور التالية.  


عمرو شعراوي اصغر شاب في تاريخ مايكروسوفت
وقال عمرو شعراوي في حديثه لموقع صدى البلد، "الموضوع بدأ معايا وأنا صغير، كنت بحب البرمجة والتكنولوجيا بصفة عامة، لكني دخلت كلية الصيدلة رغم شغفي بالذكاء الاصطناعي ومجالاته".


آخر رسالة لطالب أكتوبر المنتحر
كشفت التحقيقات تفاصيل جديدة في واقعة  انتحار طالب جامعى بسبب مروره بأزمة نفسية، متعلقة بسفر والديه خارج البلاد ، وأرسل لهما رسالة قبل انتحاره مكتوب فيها "أنا آسف سامحوني" .


الخنازير تغزو شوارع العاصمة التونسية
غزت مجموعة من الخنازير حي النصر بالعاصمة تونس  حسب ما نشر الإعلامي التونسي برهان بسيس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

طلاء جديد بديلًا لـ تكييف الهواء
يستخدم معظم البشر في وقتنا الحالي مكيفات الهواء الاصطناعية للتغلب على درجات الحرارة المرتفعة، لكن طفرة جديدة تلوح في الأفق حيث استطاع باحثون أمريكيون تطوير طلاء جديد أكدوا أنه سيكون بديلا عن وسائل التبريد ومكيفات الهواء في المستقبل بشكل عملي وفعال، وقد يساهم في إنقاذ كوكب الأرض.


الأمير أندرو ينوي إقالة فريقه القانوني ويصفه بـ«الفاسد»
تواجه بريطانيا ضغوطاً متزايدة من الولايات المتحدة لتسليم الأمير أندرو لاستجوابه بشأن قضية الاعتداء الجنسي، التي رفعتها سيدة أميركية زعمت أن الأمير تحرش جنسياً بها بدفع من رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين عندما كانت قاصرة.
 

صدى البلد الموضوعات اثارت الجدل حول العالم اهم الاخبار الذكاء الاصطناعي

موضوعات متعلقة

بسبب قضية الاعتداء الجنسي.. الأمير أندرو ينوي إقالة فريقه القانوني ويصفه بـ«الفاسد»

الخنازير تغزو شوارع العاصمة التونسية.. والحكومة توضح السبب

شديد البياض.. طلاء جديد بديلًا لـ تكييف الهواء

إنجاز مصري في الذكاء الاصطناعي..ميكروسوفت تسجل عمرو شعراوي كأصغر شاب معتمد بالشركة

أنا آسف سامحوني.. التحقيقات تكشف سبب آخر رسالة لطالب أكتوبر المنتحر

نشرة المنوعات| انتحار الدولفين بيتر بعد الانفصال.. تصوير فيلم في الفضاء.. ولغز جديد حول مثلث برمودا

عانى من الاكتئاب.. الدولفين بيتر ينتحر بعد الانفصال عن حبيبته

لحماية كرامة الملكة.. وصية الأمير الراحل ستظل سرية لـ 90 عامًا

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة: تعديل موعد مباراتي مصر وليبيا.. بيراميدز يقترب من ضم لاعب الأهلي

فاطمة كشري تجري عملية جراحية ثانية.. تفاصيل

وزير التعليم يوضح شروط التطوع للعمل بالمدارس.. فيديو

الصحة العالمية: خطر كورونا لم ينته بعد

هل يمكن الاستغناء عن السكر طوال حياة الفرد؟.. طبيبة تكشف

تحمل صورة شهيد.. الجزائر تكشف عن عملتها النقدية الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألف مليون سلامة .. خالد الغندور يدعو لـ مرتضى منصور

مثل فتاة سيتي ستارز|انتحار طالب بـ الطب من أعلى مبنى جامعة بأكتوبر

بعد خروجه من العمليات.. نضال الشافعي تحت الملاحظة 48 ساعة

شكراً وأنا آسف.. قصة انتحار طالب الطب بأكتوبر

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة.. صدى البلد تستعرض بنود قانون العمل الجديد

قرار عاجل من النيابة فى واقعة دهس خطيب وزارة الأوقاف

خاص | بيراميدز يقترب من ضم صانع ألعاب النادي الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبطال "100 وش" يهنئون صناع فيلم عروستي بالعرض الخاص .. صور

6 وصفات مختلفة.. طريقة عمل الكريب الحلو مثل المحلات

طريقة عمل باستا بالخضار.. بالخطوات والصور

أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي 2021

فيديو

عصابة.. 6 سيدات سرقن محل مجوهرات في الفيوم.. ما القصة.. فيديو

لص مدينة نصر الأنيق.. هكذا استغل ضحاياه وحيلة من الشرطة لضبطه

بعد قرار تغريمه.. أحمد سعد يكشف موعد طرح كليب "ع الدوغرى"

صفقة تحولت لصفعة.. مواصفات الغواصات النووية الجديدة "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: العدل 

رجب الشرنوبي يكتب: برنامج التاسعة.. حقوق الإنسان مادة جامعية!!!

إسلام عوض يكتب: الحزام والطريق يغير خارطة تحالفات الكبار

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: التباس الموقف الطلبانى الهندى

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ