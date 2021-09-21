اليوم وغدا.. ضعف مياه الشرب بمناطق أرض سلطان وحي غرب بالمنيا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أنه سيتم ضعف المياه عن المناطق مناطق أرض سلطان وحي غرب مدينة المنيا وقرية طوة التابعة لمجلس قروي طوخ الخيل بمركز المنيا

وذلك خلال اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء 21 و 22 سبتمبر الجاري وذلك لقيام الشركة بأعمال تطهير بالمحطة البحرية بأرض سلطان والمحطة المرشحة بقرية طوة من الساعة 4 عصراً وحتي 12 مساءا.

وفي سياق متصل نظمت إدارة العلاقات العامة بالشركة تكريم لطلاب الثانوية العامة من أبناء العاملين بالشركة

حيث كرم المهندس ياسر احمد الشهاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا أبناء العاملين حيث وجه لهم الشكر على ما بذلوه خلال هذه المرحلة متمنيا لهم دوام التوفيق في حياتهم الدراسية والعملية

وأوضح الشهاوي أن الشركة تهتم بكافة المناسبات الخاصة بالعاملين لزيادة روح الإنتماء والولاء للشركة وذلك ضمن تكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب بمشاركة العاملين في أفراحهم وأطراحهم

كما وجه الطلاب المكرمين الشكر للشركة وللمهندس ياسر الشهاوي على ما تقوم به من جهود تجاه العاملين وأبنائهم وأن هذا التكريم دليل على إهتمام الشركة بكافة العاملين بفروع الشركة المختلفة.