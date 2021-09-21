أخبار التكنولوجيا| 11 ميزة أسطورية لنظام التشغيل iOS 15.. ونوكيا تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هاتف Nokia G50 5G

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها.



تبدأ شركة آبل الأمريكية رسميا في طرح نظام تشغيلها الأحدث iOS 15 خلال ساعات على هواتف آيفون، بعدما أعلنت عنه لأول مرة في مؤتمرها خلال شهر يونيو الماضي، حيث يعتبر هذا التحديث الأكبر من نوعه على هواتف آيفون ويشمل عدد هائل من الميزات.



تستعد شركة Lenovo لينوفو الصينية، لإطلاق أحدث منتجاتها من أجهزة التابلت، والذي سيحمل اسم Xiaoxin Pad Pro 12.6، والمتوقع أن يتم إطلاقه قريباً، حيث ذكر أحد المسؤولين التنفيذيين في الشركة الصينية في وقت سابق من الشهر الحالي قرب إطلاق جهاز تابلت جديد.

أعلنت شركة وان بلس الصينية إندماجها رسميا مع شركة أوبو بدءا من العام القادم 2022 ، وذلك في محاولة للتكامل بين اثنتين من أكبر شركات الهواتف الذكية في العالم لإطلاق هواتف بتقنيات مميزة.



أعلنت شركة نوكيا الموعد الرسمي لإطلاق هاتف Nokia G50 5G ليكون في 6 أكتوبر المقبل، كما ستصدر الشركة مع الهاتف خلال حدث كبير ستنظمه في فنلندا، أول جهاز تابلت لها منذ 2014، وهو تابلت Nokia T20 .



كشفت تسريبات للمرة الأولى السعر المحتمل لهاتف Realme GT Neo2 الرائد، القادم من شركة ريلمي الصينية رسميا بعد غد 22 سبتمبر ، بعدما كشف أحد الموردين عن سعره عن طريق الخطأ.



أصدرت شركة موتورولا الأمريكية في الفترة الأخيرة، عددا من الهواتف الذكية المميزة باستراتيجية جديدة جعلتها تستطيع الرجوع تدريجي بل والمنافسة في سوق الهواتف الذكية واقتطاع حصة ليست بالقليلة.



