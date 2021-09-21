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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وكيل سيف الجزيري: اللاعب مهدد بعدم القيد في الزمالك الموسم المقبل

سيف الدين الجزيري
سيف الدين الجزيري

أكد علاء أباظة وكيل أعمال التونسي سيف الدين الجزيري لاعب فريق الزمالك أن اللاعب مهدد بعدم القيد في قائمة الفريق خلال الموسم المقبل.

وأوضح أباظة في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم":،"حال استمرار عقوبة الفيفا ووقف القيد؛ فلن يتم قيد الجزيري".

وأضاف: "اللاعب متمسك بالبقاء مع الفريق ووقع على عقود جديدة لمدة 3 مواسم".

وفى سياق متصل قسَّم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات خلال  التدريب المسائي، الإثنين، على الملعب الفرعي بإستاد برج العرب وذلك لخوض تقسيمة فنية.

وأجرى المدير الفني للزمالك مباراة مصغرة بين اللاعبين، وتستمر المجموعة الفائزة في الملعب وتخرج المجموعة الخاسرة وتشارك المجموعة البديلة بدلا منها.

وشارك التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية، بالمران المسائي اليوم الاثنين على الملعب الفرعي بإستاد برج العرب.

وتماثل المثلوثي للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في تدريب أمس بكدمة في الأنكل، وشارك بصورة طبيعية في التدريب اليوم.

وكان الزمالك خاض تدريبه الصباحي في التاسعة والنصف صباح اليوم ركز خلاله الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على الجوانب البدنية فقط.

ويستعد الفريق لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.

علاء أباظة سيف الدين الجزيري فريق الزمالك باتريس كارتيرون توسكر الكيني دوري ابطال افريقيا

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