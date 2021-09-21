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الإشراف العام
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فريدة الشوباشي: المرأة المصرية حصلت على كل ما تستحقه خلال السنوات الماضية

الكاتبة الصحفية
الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب،  أن الرئيس السيسي يحب مصر ويحب اختيار أكثر الكفاءات قدرة وكفاءة، قائلة: “لازم مننساش أن عندنا ملكات من آلاف السنين ايه اللي حصلنا في العقود الأخيرة دي”.

وأضافت فريدة الشوباشي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" عبر فضائية “تن”، ان المرأة المصرية حصلت على كل ما تستحقه خلال السنوات الماضية، معلقة "دائمًا بقول أن جالنا رئيس إنسان لأن ربنا عز وجل قال خلق الإنسان وليس المرأة أو الرجل".

 

 الحياة لا تستقيم إلا بالرجل والمرأة

وتابعت فريدة الشوباشي،  أن الحياة لا تستقيم إلا بالرجل والمرأة والبلد لن تستفيم إلا بمشاركة المرأة والرجل سويا.

 

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن "بلدنا فيها وزيرة زي الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة واجهت الكورونا، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة التي قامت بعمل جسر متين ورائع بين المصريين في الداخل والخارج".

 

فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب المرأة المصرية الحياة الدكتورة هالة زايد

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