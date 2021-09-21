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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غرفة الحبوب تكشف حجم استهلاك مصر من القمح.. فيديو

القمح
القمح

قال النائب طارق حسانين، رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن استهلاك مصر القمح وصل إلى 9.5 مليون طن سنويا، معقبا: "الاستهلاك ثابت منذ 3 سنوات".


وأضاف "حسانين"، خلال استضافته عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "الاستهلاك ثابت بالرغم من الزيادة السكانية، وهذا يدل على أن هناك حوكمة جيدة"، مؤكدا: "كل مواطن يحصل على حقه كاملا".


أصناف جديدة.. وزير الزراعة: لا مشكلة في تمويل مشروع إنتاج بذور الخضروات


أكد السيد القصير وزير الزراعة، أن المشروع القومي لإنتاج بذور الخضروات تبناه الرئيس السيسي، قائلا: "انتاج تقاوى وبذور الخضروات أمر في غاية الأهمية ومصر متفوقة في إنتاج تقاوي القمح والذرة".

 

وأضاف السيد القصير ،في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه لا توجد مشكلة في تمويل مشروع إنتاج بذور الخضروات في مصر.

 

وتابعوزير الزراعة: "نحاول استنباط أصناف جديدة مصرية لزيادة الانتاجية وهناك شراكة من شركات أجنبية في هذا المجال".

 

وأكمل السيد القصير: "عرضنا نتائج انتاج بذور الخضروات المصرية على الرئيس السيسي اليوم واخترنا 11 محصول على رأسهم الطماطم وسجلنا 25 صنف من تلك المحاصيل وبدأنا في انتاجها".

 

ولفت السيد القصير: "مرحلة انتاج التقاوي تحتاج إلى فترة للتأكد من إنتاجية الصنف وتأقلمه مع البيئة"، مضيفا: "يمكن زراعة التقاوي في كافة الأماكن الصالحة للزراعة".

 

 

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