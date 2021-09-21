للعام السادس على التوالي.. جامعة بني سويف تواصل تقدمها في تصنيف التايمز

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، نتيجة تصنيف Times Higher Education البريطاني لعام 2022، الذي يعتمد على خمسة مؤشرات رئيسية بها عدد من المعايير الفرعية التفصيلية في مجالات التعليم.



وأوضح رئيس الجامعة أن التصنيف يعتمد على مجال البيئة التعليمية بنسبة 30 %، والبحث من حيث حجم الأبحاث المنشورة والدخل من البحث العلمي والسمعة بنسبة 30 %، و الاستشهادات (تأثير البحث بنسبة 30 %)، العلاقات الدولية (أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحوث بنسبة 7.5 %، ودخل الصناعة (نقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع بنسبة 2.5 %.



وأشار الدكتور منصور أن الجامعة واصلت نجاحها و تميزها بترتيبها العالمى301-400 في العلوم الفيزيائية للسنه السادسة على التوالي كما حصلت على ترتيب 401 -500 في علوم الحياه و 601 في العلوم الطبية والصحية،لافتا أن النجاح المتواصل يرجع إلى ارتفاع نسبة مخرجات البحث العلمي و النشر الدولى لكليات الجامعة.



كما وجه رئيس الجامعة الشكر الى مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة ومركز تطوير الاداء الجامعى على دورهما البارز في دفع الباحثين للتميز، مثمنا دور وزارة التعليم العالى ممثلة في اللجنة القومية لتصنيف الجامعات و بنك المعرفة المصري لحرصهم الشديد على تدريب و مسانده مديري مكاتب التصنيف في كل الجامعات المصرية.







