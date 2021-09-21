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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

زعيم الأغلبية بمجلس النواب: "حياة كريمة" تغير وجه الوطن للأفضل

أشرف رشاد الشريف
أشرف رشاد الشريف

قال المهندس أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية بمجلس النواب النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن إن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تغير وجه الوطن للأفضل حيث إنشاء وإقامة مشروعات بكافة قرى مصر لتحقيق تغيير جذري في حياة المواطنين، وكافة المؤسسات الدولية أشادت بها؛ باعتبارها الأضخم والأكبر كمشروع تنموي في الألفية الجديدة.


وشهد المهندس أشرف رشاد يرافقه محافظ قنا أشرف الداودي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب طارق رضوان، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة حفل ختام والمباراة النهائية لبطولة دوري مستقبل وطن "الموسم الثالث" باستاد قنا الرياضي.


وقال الشريف إن دوري مستقبل وطن وهو أكبر فاعلية حزبية تنظم في مصر بعد فاعلية استعداد الأحزاب السياسية للانتخابات البرلمانية حيث يشارك في النسخة الثالثة -التي تحدينا بها الفيروس اللعين "كورونا" والتزمنا فيها بالإجراءات الاحترازية- 500 ألف لاعب على مستوي الجمهورية.


وأضاف "رشاد" أنه تم تخصيص 15 مليون جنيه لجوائز البطولة على اختلاف مستوياتها وأن فكرة إقامة الدوري كان هدفها صنع كوادر حزبية قادرة على تنظيم الحدث وقادرة على أن تكون موجودة بشكل كامل تحت خدمة الوطن والاستعداد لتنظيم أي فعاليات حزبية.


وأشار إلى أن دوري مستقبل وطن يخاطب الشباب باللغة التي يحبها وهي كرة القدم ويحث على السلم المجتمعي والمنافسة الرياضية الشريفة بين الشباب في أكبر رواية يحبها الشباب مؤكدا الاستمرار في تنظيم الفاعليات والمبادرات الحزبية في محافظة قنا.


وشاهد الشريف ومحافظ قنا المباراة النهائية التي جمعت فريقي أبناء البلد ممثل مركز فرشوط وصيدلية البتول ممثل مركز نجع حمادي والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف واحد فيما حصد فريق أحفاد صالح سليم ممثل بندر قنا على المركز الثالث على مستوي المحافظة.


وسلم النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام المهندس أشرف رشاد الشريف ومحافظ قنا أشرف الداودي كأس البطولة لفريق "صيدلية البتول" صاحب المركز الأول وممثل المحافظة في المرحلة النهائية على مستوي الجمهورية كما تم تكريم وتوزيع جوائز جميع الفرق صاحبة المراكز الثلاث على مستوي المحافظة.

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