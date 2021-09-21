أيمن عبدالعزيز: حسام أشرف أخطأ في حق الزمالك.. وأمير مرتضى "مظلوم"

أعرب أيمن عبد العزيز نجم نادي الزمالك السابق، عن استيائه من حسام أشرف لاعب الفريق الأبيض، مشيراً إلى أنه أخطأ في حق الزمالك أولاً ثم في حق نفسه؛ بعد توقيعه لأحد الأكاديميات الكاميرونية دون الرجوع إلى مسئولي القلعة البيضاء".

وقال عبد العزيز في تصريحات لبرنامج " البريمو " عبر قناة " Ten " مع الإعلامي محمد فاروق :" حسام أشرف لاعب مميز ، ورفضت خروجه لقضاء فترة معايشة في أحد الأندية البرتغالية خلال تواجدي بالجهاز الفني للزمالك من قبل ، لكن اللاعب أخطأ في التوقيع لأحد الأكاديميات الكاميرونية دون الرجوع لمسئولي القلعة البيضاء ، كما أن مبررات اللاعب غير منطقية ، حيث أنه تسبب في أزمة للنادي منعته من قيد صفقاته الجديدة ".

وأضاف :" أمير مرتضى منصور المشرف العام السابق على فريق الكرة بنادي الزمالك ، ليس له علاقة بتوقيع حسام أشرف لأحد الأكاديميات الكاميرونية ، كما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، فهذا خطأ اللاعب و وكيله في المقام الأول ".

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، خوض الفريق، تدريبه، اليوم الثلاثاء، على فترتين، خلال المعسكر الحالي ببرج العرب.

ويخوض الزمالك تدريبه الأول في التاسعة صباحا على ملعب فندق الإقامة، على أن يخوض تدريبه الثاني في الخامسة مساءً على نفس الملعب.

وكان الفريق خاض تدريباته أمس على فترتين أيضا، في نفس الموعد الصباحي المشار إليه آنفا، على ذات الملعب، بينما المسائي كان في السابعة، على الملعب الفرعي باستاد برج العرب.

ويستعد الفريق لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.