هاشم بحري: لدينا ما يسمى بـ أزمة الهوية تبدأ من سن المراهقة

قال الدكتور هاشم بحري أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إننا لدينا أزمة تسمى " أزمة الهوية" تبدأ مع سن المراهقة، يبدأ الشخص في طرح بعض الاسئلة مثل من هو؟ وكيف سيكون مستقبله؟.



وأكد هاشم بحري، خلال لقاءه ببرناج" من مصر" المذاع على قناة "cbc” أنه إذا وجد الشخص أسرة تقوم بتشجيعه والشرح له أن هذه الفترة مؤقتة، سيستقبل ويكتشف الحياة بهدوء نفسي، وإذا كانت الأسرة مفككة ستزيد الاسئلة، وستسوء الحالة.



وتابع أستاذ الطب النفسي أن احصائياً كل 3 تهديدات بالانتحار، من الممكن أن يقع بالفعل في إحدى المرات، لذا لابد من أخذ تهديد الانتحار على محمل الجد ولا نستهين به.



وأشار هاشم بحري أننا نمتلك في عقلنا شبكة بين التفكير والمشاعر، ويعمل الخوف الشديد على إيقاف التفكير والعقل، مما يدفع ذلك للانتحار.



ونوه هاشم أن سحب الشخصية المستقلة من الابن قد ندفعه أيضاً للانتحار، وذلك يحدث بسبب رغبة الأبوين بتنفيذ أوامرهم دون النظر لاحتياجات ابنهم.

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