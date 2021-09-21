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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

إنت حمار.. هاني سلامة يكشف كواليس أول لقاء مع يوسف شاهين

هاني سلامة
هاني سلامة

كشف  الفنان هاني سلامة،  كواليس وتفاصيل  بايته مع مجال التمثيل، وطريقة دخوله مجال الفن، كما كشف كواليس اول لقاء له مع يوسف شاهين .


وقال هاني سلامة في حواره مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  زمان  في عام 1995 كنت بلعب في ترابيزة بلياردو في ارض الجولف  وصاحب صالة البلياردو عرض عليا اعمل اعلانات في التلفزيون ".

 

وتابع هاني سلامة :"  لم أفكر مطلقا أن  أقوم بتصوير إعلانات ووافقت على طلبه وتوجهت لمكتب الأهرام  وعرض عليا المكتب التمثيل وتوجهت لمكتب المخرج يوسف شاهين، وفي ذلك الوقت لم أكن أعرف شيئا  عن التمثيل ولم افكر في الالتحاق بمجال التمثيل ".

 

وأكمل هاني سلامة :"  في فترة دخولي الجامعة تواصل معي  المخرج خالد يوسف مساعد يوسف شاهين   وذهبت لـ  مكتب يوسف شاهين ورشحني لفيلم مع يوسف شاهين"، مضيفا:" عملت بروفات على دوري مع خالد يوسف لمدة أسبوعين، ثم  توجهت لمقابلة المخرج يوسف شاهين لأول مرة ".

 

ولفت هاني سلامة:" أول  سؤال وجهه يوسف شاهين لي كان «  شفت افلام ايه ليا؟»، ورديت عليه قلت له الناصر صلاح الدين، وقالي يوسف شاهين « طب فيلم باب الحديد»، قلتله « لأ مشفتهوش»، ورد عليا شاهين « أنت حمار »، وأنا مكنتش مقدر قيمة المخرج يوسف شاهين الكبيرة".

 

وتابع هاني سلامة:" يوسف شاهين تحدث معي في موضوعات عامة وسألني عما أحب وقلت له أحب الغناء وطلب مني الغناء له، ثم طلب مني الغناء في حضور يوسف شاهين، ثم طلب مني الغناء أمام الفتاة التي سأقوم بالتمثيل امام في فيلم المصير ، وقال لي آنذاك «غني في عنيها»".

هاني سلامه يوسف شاهين اخبار التوك شو اسعاد يونس صاحبة السعادة

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