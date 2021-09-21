مدرب أنجولا: منتخب مصر المرشح الأول للتواجد في كأس العالم

أكد بيدرو جونسالفيس المدير الفني لمنتخب انجولا أن منتخب مصر المرشح الأول للتأهل لنهائيات بطولة كأس العالم 2022 .

وأضاف جونسالفيس خلال تصريحات تلفيزيونية : منتخبمصر يمتلك عدد كبير من اللاعبين المميزين وليس محمد صلاح فقط وبالتالي فرص تواجدهمم في بطولة كأس العالم كبيرة للغاية .

وأكمل اري ان قرار تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر هو القرار الصواب

قائمة المحترفين المبدئية



في سياق آخر أعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش القائمة المبدئية لأسماء اللاعبين المحترفين بالخارج الذين سيتم استدعاء عدد منهم للانضمام إلى معسكر المنتخب استعدادًا للقائي منتخب ليبيا ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا لكأس العالم.. والقائمة المبدئية تضم كلا من:

محمد صلاح ( ليفربول الانجليزي) ، أحمد حجازي ( الاتحاد السعودي )، أحمد حسن - كوكا- ( كونيا سبور التركي )، محمد النني ( أرسنال الانجليزي)، مصطفى محمد ( جالاطا سراي التركي)، سامي مرسي ( ايبسويتش الانجليزي)، عمر مرموش ( شتوتجارت الألماني)، احمد ياسر ريان ( ألتاي سبور التركي)، كريم حافظ ( يني مالتيا التركي).