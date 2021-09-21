عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

774 جنيهاً.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21 -9-2021

أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في مصر

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء 21 -9-2021.

 

  أسعار الذهب بمصر:

 

سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 663 جنيها للجرام.

 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 774 جنيها

 

 سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 885 جنيها للجرام.

 

 سعر الجنيه الذهب يسجل 6192 جنيها.

 وفى سياق آخر، قال محمد  زيدان خبير أسواق المال العالمية، إن الذهب يشهد عمليات تصحيح بهدف جني الأرباح من جانب المستثمرين مع زيادة المعروض في البورصة العالمية، متوقعا استمرار انخفاض المعدن الأصفر نحو مستويات من 1802 دولار إلى 1780 دولارا شرط عدم الإغلاق أعلى مستويات 1902 دولار.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل وثيق بحركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا فإن أي تغيير سينعكس على السعر فورا بالسوق المحلية.

 وعن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

اسعار الذهب برنامج صباح البلد صدى البلد سعر الجنيه الذهب متوسط سعر المصنعية والدمغة

موضوعات متعلقة

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 5-6- 2021

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-7-2021

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 2-7-2021

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس.. فيديو

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء.. فيديو

تعرف على أسعار الذهب في مصر.. فيديو

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 28-6- 2021

مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 28-6-2021

ترشيحاتنا

نبأ مرعب.. كورونا يهدد أقوى دولة في العالم ويتخطى الوباء الإسباني

وزير الأوقاف ناعيا المشير طنطاوي: كان مثالا يحتذى في الوطنية

السيسي : المشير طنطاوي أدار دفة البلاد في فترة صعبة .. وتصدى باقتدار لمخاطر أحاطت بمصر

القوات المسلحة تنعي المشير طنطاوي

اليوم.. ليفاندوفسكي يتسلم جائزة الحذاء الذهبي في أوروبا

السيسي عن المشير طنطاوي: ننعي للأمة رجلا كانت له صفات الأبطال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة.. صدى البلد تستعرض بنود قانون العمل الجديد

وفاة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. فيديو

ألف مليون سلامة .. خالد الغندور يدعو لـ مرتضى منصور

مثل فتاة سيتي ستارز|انتحار طالب بـ الطب من أعلى مبنى جامعة بأكتوبر

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

السيسي متحدثا عن المشير طنطاوي: رجل عظيم وقاد مصر في أصعب الفترات .. فيديو

شكراً وأنا آسف.. قصة انتحار طالب الطب بأكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للزواج من ابن عمها.. عروس تهرب من حفل زفافها لسبب صادم|صور

كالمومياء.. الإكزيما تدمر جسد رضيع وتجبر عائلته على لفه بالضمادات|صور

عنصرية الشرطة.. شاهد تلميذ يتعرض للخنق على يد ضابط في وضح النهار|فيديو

سقطت على وجهها.. مراسلة BBC تتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب كلب|فيديو

فيديو

عصابة.. 6 سيدات سرقن محل مجوهرات في الفيوم.. ما القصة.. فيديو

لص مدينة نصر الأنيق.. هكذا استغل ضحاياه وحيلة من الشرطة لضبطه

بعد قرار تغريمه.. أحمد سعد يكشف موعد طرح كليب "ع الدوغرى"

صفقة تحولت لصفعة.. مواصفات الغواصات النووية الجديدة "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: العدل 

رجب الشرنوبي يكتب: برنامج التاسعة.. حقوق الإنسان مادة جامعية!!!

إسلام عوض يكتب: الحزام والطريق يغير خارطة تحالفات الكبار

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: التباس الموقف الطلبانى الهندى

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ