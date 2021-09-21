شاب يعرض الزواج على حبيبته في الهواء.. ووالده يعطيه خاتم مرصع بالألماس

بين السماء والأرض ، عرض شاب بريطاني على حبيبته الزواج وهو مرتدي ملابس جيمس بوند ومحلقًا بجهاز الطيران الذي يعمل بالماء.

وقرر جيمس بريستوود، 37 عاماً، والذي اعتاد التحليق بجهازه فوق الماء فيما يعرف بـ «فلاي بورد» مع صديقته كاسيا في أيام العطلات أن يفأجاها ويتجرأ ويقدم على الزواج منها هذه المرة.

ووفقًا بموقع «ميل أونلاين» فوجئت كاسيا بعرض بريستوود المفاجئ، لكنها لم تستغرق وقتاً طويلاً، حيث وافقت قبل أن تهبط معه.

وفي تلك اللحظات سارع المغامر بتناول خاتم الخطوبة من والده، وركع على ركبتيه ليكرر عرضه على كاسيا على الأرض، وتكرر هي أيضاً موافقته وهما في قمة السعادة.

العروس: كان رومانسياً حقاً

وعن شعورها بعد المفأجاة، قالت الطبيبة البولندية «صدمت في البداية، وتملكني الصمت لثوانٍ، لقد كان رومانسياً حقاً ولم أتوقع تلك اللفتة».

وتضيف كاسيا: «كانت هناك تلميحات من بعيد، لأنه سألني في الأسبوعين الماضيين إن كنت لا أزال أحبه، وأعتقد أنه كان يتأكد من أنني سأقول نعم عندما يعرض الزواج بطريقته العجيبة».

وكان بريستوود قد اشترى خاتم الخطوبة من الذهب الأبيض المرصع بالماس قبل 5 أيام وأخفاه في الصندوق الخلفي لسيارته، قبل أن يصطحب صديقته لمشاركته هوايته المفضلة.

ولم يكن في الأمر أي جديد بالنسبة لكاسيا التي اعتادت مشاركة صديقها في لعبته في أوقات الفراغ وعطلة نهاية الأسبوع.

موقف داعم من الأب

ويعد الشخص الوحيد الذي أخبره بريستوود قبل التحليق هو والده ، الذي أمسك بالخاتم وناوله إياه ليقدمه لخطيبته وهما في السماء فوق الأمواج والماء، ليتوج معها قصة حب استمرت لمدة 3 سنوات ونصف.

ولم يحدد الاثنان موعداً للزفاف حتي الآن، لكنهما يخططان لإقامة ليلة العمر في موطن العروس في بولندا في مايو أو يونيو من العام المقبل.