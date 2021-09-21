شوبير يفجر مفاجأة بشأن موعد انطلاق الدوري المصري الممتاز

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن موعد بدء الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز.

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير “ اون سبورت اف ام ” أن الدوري من المفترض أن يبدأ يوم ٢٥ أكتوبر المقبل ولكنه أمر مستبعد في ظل ازدحام الاجندة الأفريقية لفرق الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري حيث إن مباريات الذهاب في الأدوار الـ 32 ستكون أيام ١٢ ١٣ ١٤ أكتوبر و العودة ٢٢ ٢٣ ٢٤.

وأضاف أن مباراة نصف نهائي الكأس تم تأجيلها لذلك فمن الصعب أن يبدأ الدوري في الموعد المحدد يوم ٢٥ أكتوبر متسائلا “ الكأس امتي ” .

يستضيف استاد برج العرب بالإسكندرية مباراة نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي ومنافسه طلائع الجيش .

موعد مباراة كأس السوبر المصري

وتقام مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي ومنافسة طلائع الجيش اليوم في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة أون سبورت.

ويدخل الأهلي المباراة باعتباره بطل الدوري للعام الماضي، فيما يدخل طلائع الجيش، المباراة، باعتباره وصيف بطولة كأس مصر بعد هزيمته في المباراة النهائية.

تشكيل الأهلي المتوقع :

حراسة المرمى : محمد الشناوي

الدفاع : أكرم توفيق - أيمن أشرف - بدر بانون - علي معلول

الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - أفشة - ميكسيكوني - حسين الشحات

الهجوم : محمد شريف

تشكيل طلائع الجيش المتوقع :

حراسة المرمى : محمد بسام

الدفاع : على الفيل - خالد سطوحي - حسن مجدي - محمد ناصف

الوسط : مهند لاشين - مصطفى الزناري - عمرو السيسي

الهجوم : أحمد سمير - كريم الطيب - ميدو جابر.