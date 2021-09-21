1.56 مليار دولار حجم الاستثمارات الأردنية بالإمارات

بلغ الرصيد التراكمي لحجم الاستثمارات الأردنية المباشرة في دولة الإمارات العربية حتى مطلع العام الماضي، نحو 1.56 مليار دولار، فيما تقدر الاستثمارات المشتركة المتبادلة بين البلدين بنحو 20 مليار دولار، ووصل حجم التبادل التجاري بينهما، الى نحو 891 مليون دولار في نفس العام.

وبحسب وسائل إعلام أردنية، دعا وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، مجتمع الأعمال الأردني، إلى الاطلاع عن كثب على الجهود والمبادرات والمشروعات الجديدة، والتعرف أكثر على حوافز البيئة الاستثمارية في الإمارات، واستكشاف الفرص والقطاعات الواعدة في الدولة خلال المرحلة المقبلة.

كما دعا خلال جلسة مرئية حول آفاق الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين ورواد الأعمال في الإمارات، في مختلف المجالات الاقتصادية، إلى بناء المزيد من الشراكات وتطويرِ المشروعات الناجحة في الإمارات، بما يحقق النمو والمنفعة المتبادلة للبلدين، مؤكداً متانة العلاقات التاريخية والأخوية وقوة الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والأردن.

وأكد أن مشروعات الخمسين الجديدة تسهم بتحقيق قفزات نوعية للاقتصاد الوطني الإماراتي، وتخدم أجندة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام للدولة، وترسخ تنافسية دولة الإمارات في الأسواق العالمية، وتعزز المصالح الاقتصادية والاستراتيجية الخارجية للدولة، وتفتح أسواقاً خارجية أمام الصادرات والاستثمارات الإماراتية، وتجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى إزالة المعوقات التجارية لتعزيز تدفق الصادرات، بما يدعم بناء اقتصاد المستقبل للخمسين عاماً المقبلة.

من جهته، قال رئيس مجلس الأعمال الأردني في دبي، إحسان القطاونة ، إن الاستثمارات المتبادلة بين الأردن والإمارات، في نمو مستمر، بفضل رؤية قيادة البلدين الشقيقين، الحريصة على التكامل الاقتصادي العربي، ومنح الأولوية للكفاءات والاستثمارات العربية.

وأكد أن المستثمر الأردني، يبحث عن بيئةٍ استثماريةٍ واعدة، تتمتعُ بالاستقرار وتوفر الفرص الجديدة، وتضم المواهب والكفاءات المؤهلة بأحدث المهارات وأفضل الخبرات، إضافة إلى منظومة قانونية واضحة وشفافة، وبنية تحتية متطورة، وهو ما تتمتع به البيئة الاستثمارية لدولة الإمارات.

وأضاف أن الإمارات وجهة للكفاءات الأردنية المتميزة في مختلف القطاعات، وخصوصا لاقتصاد الرقمي، لافتاً إلى أن سياسة الانفتاح الاقتصادي وما رافقها من مبادئ تم الإعلان عنها ضمن "مشاريع الخمسين" في الدولة، تجعل منها الوجهة المثالية للاستثمارات.