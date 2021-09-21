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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادي الزمالك ينعى المشير محمد حسين طنطاوي

المشير طنطاوي
المشير طنطاوي

تنعي اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب ببالغ الحزن، المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.

وتوفي المشير محمد حسين طنطاوي صباح اليوم عن عمر يناهز ٨٥ عاما بعد مسيرة كبيرة من العطاء وخدمة الوطن.

وتتقدم اللجنة المكلفة بإدارة النادي بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه المسائي في الخامسة مساءً على ملعب فندق الإقامة.

ويستعد الزمالك  لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.

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