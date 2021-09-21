السيسي يكشف سبب عدم تأجيل افتتاحات اليوم رغم وفاة المشير

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إنه لم يتم تأجيل افتتاح مشروعات محافظة السويس اليوم نظرا لأن المشير محمد طنطاوي كان رجلا يحب العمل.

وأضاف السيسي ، خلال حديثه اليوم ، إن وفاة المشير طنطاوي اليوم تزامنت مع وفاة بطل هام آخر في تاريخ مصر ، وهو القائد أحمد عرابي.

وقال الرئيس في نعي المشير طنطاوي ، إن مصر فقدت رجلا من رجالها المخلصين وأنه أطلق اسمه على قاعدة الهايكستب تكريما له .

وأضاف السيسي ، أنه تم إعلان الحداد على الراحل في البلاد لمدة 3 أيام ، مضيفا : “ المشير طنطاوي بريء من أي دم سواء محمد محمود أو ماسبيرو ، والله هوبريء منها ، وكل من كان موجود من المسئولين بريئين منها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر” .

وتابع : “ ، إن المجرمين والأشرار مش هيكسبوا أبدا والله لا يصلح عمل المفسدين ” .

وتابع : " لم نؤجل افتتاح مشروعات اليوم بعد وفاة المشير طنطاوي.. لأنه كان "رجل عمل"

وأشار إلى أن المشير كان بيقول عن الدولة "انا ماسك جمرة نار في ايدي.. ولو سبتها هتولع الدنيا"