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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الأمة السوداني يدين محاولة الانقلاب الفاشلة

حزب الأمة السوداني
حزب الأمة السوداني يدين محاولة الانقلاب الفاشلة

أدان حزب الأمة السوداني "المحاولة الانقلابية الفاشلة" في السودان، وأكد حمايته للثورة والحكومة الانتقالية ودعمه لجهود "الشعب الصامد" الذي ضحى من أجل التحول الديمقراطي في البلاد.

وجاء في بيان حزب الأمة: استمرارا للمحاولات البائسة لإجهاض ثورتنا العظيمة، أقدم فجر اليوم الثلاثاء عدد من ضباط القوات المسلحة، من فلول النظام البائد، على محاولة انقلابية فاشلة من أجل العودة بنا إلى عهد النظام البائد".

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السودان: اعتقال المتورطين في المحاولة الانقلابية ويجري التحقيق معهم

وتابع البيان:"يدين الحزب هذه المحاولة الفاشلة ويؤكد لجماهير شعبنا العظيم أنه سيعمل على حماية ثورتنا وحكومتنا الانتقالية بكل ما أوتينا من قوة، وأن جماهيرنا الصامدة التي ضحت من أجل هذا التحول الديمقراطي ستقف سدا منيعا لدحرالمتربصين بأمن وسلامة الوطن".

وناشد الحزب كافة جماهير الشعب السوداني بأن ينتفضوا من أجل حماية مكتسبات الوطن.

وأعلن التلفزيون السوداني في بيان مقتضب عن أبو هاجه، المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة، قوله إنه "تم إحباط محاوله انقلابية للسيطرة على السلطة".

هذا وأعلنت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن "اعتقال جميع المشاركين في المحاولة الانقلابية وبدء التحقيق معهم".

وأشارت الوكالة إلى أن "السلطات الأمنية والعسكرية أفشلت فجر اليوم الثلاثاء محاولة انقلابية، وتمت السيطرة التامة على المحاولة واعتقال جميع المتورطين"، لافتة إلى أنه "يجري الآن التحقيق معهم".

ونقلت "سونا" عن مصدر برئاسة مجلس الوزراء قوله إن "السلطات الأمنية والعسكرية قد أفشلت محاولة انقلابية فجر اليوم".

السودان الانقلاب الخرطوم حزب الامة الإخوان

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