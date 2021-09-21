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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

من رجال مصر الأوفياء.. فيفي عبده تنعي المشير طنطاوي بكلمات موثرة

صدى البلد

نعت الفنانة فيفي عبده ، المشير محمد حسين طنطاوي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم .

 

ونشرت فيفي عبد ، صورة للمشير طنطاوي  من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : "  ‏رحم الله بطل من أبطال حرب اكتوبر وقائد من رجال مصر الأوفياء
المشير محمد حسين طنطاوي وزير دفاع مصر الاسبق و رئيس المجلس العسكري الاسبق في ذمة الله.. الله يرحمه و يسكنه فسيح جناته عزائي لاسرته و للشعب المصري " . 

 

وانتقل إلى رحمة الله- تعالى- المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، عن عمر يناهز الـ86 عاما.
 

يذكر أن المشير محمد حسين طنطاوي، ولد يوم 31 أكتوبر عام 1935 في منطقة عابدين بوسط القاهرة، لأسرة نوبية، من أسوان، تعلم القرآن فى الكُتَّاب، وحصل على الثانوية العامة من مدرسة الخديوي إسماعيل الثانوية.

 

وواصل دراسته حتى حصل على بكالوريوس فى العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 1956، كما درس فى كلية القيادة والأركان عام 1971، وفى كلية الحرب العليا عام 1982.

 

كان أحد أبطال حرب 56، وشارك فى حرب النكسة سنة 1967، وبعدها فى حرب الاستنزاف.

 

كما كان أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، حيث كان قائدا للكتيبة 16 مشاة، التى حققت بطولات كبيرة خلال ملحمة عبور قناة السويس وتحرير سيناء.

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