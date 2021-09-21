محافظ القليوبية ينعى المشير طنطاوى: لم يدخر جهدا من أجل رفعة مصر

نعى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، ببالغ الحزن والأسى المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم بعد رحلة طويلة من العطاء من أجل الوطن.



وأكد المحافظ، وفق بيان اليوم، أن الراحل كان رجلا عسكريا عظيما وبطلا من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث أفنى الفقيد حياته في خدمة الوطن، وتولى مسئولية البلاد في مرحلة حرجة، واجه خلالها كافة التحديات بكل حكمة واقتدار، ولم يدخر الجهد والعمل الدؤوب من أجل رفعة مصر، مؤكدا أنه كان مثالا يحتذى به في الوطنية والإخلاص، داعيا المولى عز وجل أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



من ناحية أخرى قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بجولة ميدانية بمدينة شبرا الخيمة لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك لدفع الأعمال بها.



واستهل المحافظ الجولة بمتابعة أعمال تطوير محيط قصر محمد علي، حيث وجه باستكمال أعمال دهان المباني المحيطة بقصر محمد علي والتشديد على أصحاب المباني بسرعة الانتهاء من دهان منازلهم. كما وجه بعمل صيانة ودهان أعمدة الكهرباء الديكورية مع تعزيز الأحواض بالجزر الوسطى بالزهور وتابع تركيب العلامات الارشادية الجديدة.



وجه المحافظ ببدء وضع الإنترلوك على الأرصفة ودهان البلدورات وتخطيط الشوارع، وبالتنسيق مع إدارة المرور وذلك بعد الانتهاء من أعمال الرصف.



وخلال الجولة استجاب المحافظ لشكوى المواطنين من وجود تراكمات من القمامة بشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، وعلى الفور كلف المحافظ رئيس حي غرب شبرا بإزالة جميع تراكمات القمامة ونظافة المكان.



