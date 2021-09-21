اللواء محمد الغباري: المشير طنطاوى كان يعتمد على الانضباط والعلم عند اختيار القادة

نعى اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، المشير حسين طنطاوي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز ال85 عاما.

وأضاف الغباري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية الاولى المصرية، أن المشير طنطاوي كان قائدا عظيما يمتلك فكرا استراتيجيًا ورؤية مستقبلية وكان مميزا في اختيار قادة القوات المسلحة طوال مدة خدمته كوزير دفاع على مدى 20 سنة، لافتًا إلى أن المشير لم يسمح لأحد أن يكتب عنه وهو حي.

وتابع أن المشير طنطاوي أدى خدمته بشكل يتسم بالعظمة بعد 25 يناير 2011 وكان يعتمد على الانضباط والعلم عند اختيار القادة وتعيين الأفراد في القوات المسلحة.