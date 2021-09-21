جامعة السويس تنعى المشير محمد حسين طنطاوي

تقدم الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، ونواب رئيس الجامعة، والعمداء والوكلاء، ورؤساء الأقسام العلمية، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، بخالص التعازي والمواساة فى وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق.

وقال الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، إن المغفور له المشير طنطاوي، أحد رموز العسكرية الذى وهب حياته لخدمة وطنه وبطلاً من أبطال حرب أكتوبر المجيدة.

وأعرب الدكتور السيد الشرقاوي، باسم جامعة السويس، عن خالص عزائه ومواساته للقوات المسلحة وأسرة الراحل المشير محمد حسين طنطاوي.