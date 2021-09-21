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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خناقة فى بار و قضية فى فندق ... أبناء الفنانين يجلبون الجدل لآبائهم

ابناء نجوم الفن
ابناء نجوم الفن

كثيرا ما يقع نجوم الفن حديث السوشيال ميديا ، بسبب أخطاء يقع فيها أبناؤهم وتحدث جدلا كبيرا قد تصل للمحاكم ورفع القضايا والدخول إلى غرفة العمليات.

وفى هذا التقرير ننشر وقائع لأبناء الفنانين الذين اثاروا جدلا على السوشيال ميديا 

 

نجل طارق العريان 
 

 نشبت مشاجرة  بين عمر العريان نجل المخرج طارق العريان، وأحد الشباب في لبنان بسبب فتاة.

بدأت المشكلة عندما تشاجرت فنانة مصرية تدعى شيرين أبو العز؛ تعيش في لبنان بالتشاجر مع فنانة شابة كانت برفقة عمر العريان.

وقام عمر العريان بصفع الفتاة على وجهها ليقوم أكثر من 10 شباب متواجدين بالمكان بالدفاع عن الفتاة وضرب عمر العريان ضربا مبرحا أدى إلى إصابات كبيرة تطلبت إجراءه عمليات جراحية عاجلة.

نجل طارق العريان 

ابنة نهى العمروسى 

تورطت نازلى مصطفى كريم ابنة الفنانة نهى العمروسى فى إحدى القضايا الشهيرة ، و تعتبر من أبرز القضايا التى هزت السوشيال ميديا، وأصبحت حديث الرواد لأكثر من شهر ونصف، وقد أمرت  النيابة بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق .

نهى العمروسى وابنتها 


أسما شريف منير 

شهدت منصات التواصل الاجتماعي المختلفة هجوما قويا على أسما شريف منير، مقدمة برنامج "أنا وبنتي"، عقب تصريحاتها عن الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي.

وذلك عقب تقدم أسما منير بطلب إلى متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بترشيح عدد من الشيوخ، حتى تحصل منهم على آراء حول الدين، بسبب رغبتها في مزيد من التقرب إلى الله، ليعرض عليها بعض المتابعين الشيخ محمد متولي الشعراوي، إلا أن أسما منير كتبت على هذا الرأي: " طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدى الله يرحمه، ومكنتش فاهمة كل حاجة، لما كبرت شفت كام فيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلًا ما عرفتش استوعبه، حقيقي استغربت، هدور لك على الفيديوهات إلى خلتنى أبطل أشوفوا".

عقب هذا التصريح، اشتعلت الأزمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأ المستخدمون في توجيه الاتهامات إلى أسما منير، وعائلتها، بسبب تصريحاتها عن الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي.

اسما شريف منير 

نجل  هشام سليم 

صدم هشام سليم جمهوره بإعلانه تفاصيل تحول ابنته نورا الى ذكر لتصبح نور وهو الأمر الذى شهد حالة من الجدل وكان حديث السوشيال ميديا .

وكانت ردود الفعل حول هذا الأمر إيجابية خاصة للفنان هشام سليم الذي أكد على ضرورة أن يكون بجانب ابنه ويساعده على أن يحقق هدفه وهو الأمر الذي دفع بعض نشطاء موقع التواصل الاجتماعى تويتر وفيسبوك أن يشيدون بموقف هشام سليم الأب. 

وقال نور هشام سليم فى لقاء مع الإعلامي جعفر عبد الكريم عبر تويتر: أنا كنت بفكر فى الانتحار ولم أستطع أن أقرر شيئا فى حياتى الخاصة ولكن بعد التحول الجنسى قررت أن أقف مرة أخرى على قدمى وأعيش حياتى وأحب نفسى. 
 

هشام سليم ونجله 

هيدى كرم ونجلها 

 تصدر اسم الفنانة هيدي كرم تريند محرك البحث جوجل بعد أزمة الفيديو الشهير لها مع ابنها الذي تلقت بسببه الكثير من التعليقات السلبية.

كانت هيدي كرم نشرت فيديو لها مع ابنها الوحيد وهي تمارس معه الرياضة بطريقة عفوية بهدف الاحتفاء بقدرة ابنها على حملها أثناء تمارينه اليومية المعتادة لكن تعليقات المتابعين كانت غير متوقعة.

واضطرت هيدي كرم للرد على هذه التعليقات المتجاوزة في ستوري على حسابها بتطبيق انستجرام، وهو ما زاد من حدة الموضوع.

هيدى كرم و ابنها 
نجوم الفن السوشيال ميديا نجل طارق العريان نهى العمروسي أسما شريف منير

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