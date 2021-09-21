مسئول بالزراعة : القطاع أثبت صلابته الحقيقة خلال أزمة كورونا

قال الدكتور علي حزين ، رئيس جهاز مشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي قطاع الزراعة اهتماما غير مسبوق في تاريخ الدولة المصرية ، لافتا إلى أن الزراعة تساهم بحوالي 15 % من الناتج المحلي .

وأضاف الدكتور علي حزين ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح الورد " ، والمذاع على فضائية " تن " : أن قطاع الزراعة أثبت أنه من القطاعات الصلبة والمهمة ، خلال جائحة كورونا ، متابعا أن مصر نجحت في اثبات متانة قطاعها الزراعة ، والذي لم يشهد أية اهتزاز أو نقص .

وأشار إلى أن قطاع الزراعة يشهد تطورا كبيرا ، وتدشين لعدد كبير من المشروعات ،وتوسعات افقية ورأسية ، واستغلال أمثل للمساحات وكمية المياه .

ولفت إلى أن السرعة في تدشين المشروعات من أهم إنجازات القطاع في الفترة الأخيرة ، وأهمهم مشروع الدلتا الجديدة .

وتابع : مشروع قومي عملاق يتم تنفيذه في الوقت الحالي ، وهو أحد العلامات الفارقة في تاريخ الري المصري .

