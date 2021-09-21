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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسئول بالزراعة : القطاع أثبت صلابته الحقيقة خلال أزمة كورونا

الدكتور علي حزين
الدكتور علي حزين ، رئيس جهاز مشروعات التنمية الشاملة

قال الدكتور علي حزين ، رئيس جهاز مشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي قطاع الزراعة اهتماما غير مسبوق في تاريخ الدولة المصرية ، لافتا إلى أن الزراعة تساهم بحوالي 15 % من الناتج المحلي .

 

وأضاف الدكتور علي حزين ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح الورد " ، والمذاع على فضائية " تن " : أن قطاع الزراعة أثبت أنه من القطاعات الصلبة والمهمة ، خلال جائحة كورونا ، متابعا أن مصر نجحت في اثبات متانة قطاعها الزراعة ، والذي لم يشهد أية اهتزاز أو نقص .

 

وأشار إلى أن قطاع الزراعة يشهد تطورا كبيرا ، وتدشين لعدد كبير من المشروعات ،وتوسعات افقية ورأسية ، واستغلال أمثل للمساحات وكمية المياه .

 

ولفت إلى أن السرعة في تدشين المشروعات من أهم إنجازات القطاع في الفترة الأخيرة ، وأهمهم مشروع الدلتا الجديدة .

 

وتابع : مشروع قومي عملاق يتم تنفيذه في الوقت الحالي ، وهو أحد العلامات الفارقة في تاريخ الري المصري . 
 

الرراعة وزارة الزراعة اخبار التوك شو جهاز مشروعات التنمية الشاملة كورونا

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