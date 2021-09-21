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رئيس التحرير
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تعليم

بالتعاون مع "الثقافي البريطاني".. جامعة عين شمس تستضيف ورشة عمل لإختبار الأيلتس

الدكتور محمود المتيني
الدكتور محمود المتيني

أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن إقامة ورشة عمل تحضيرية لإختبار الأيلتس، بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، غدا “الأربعاء” في تمام الساعة الرابعة عصرا.

 

تقام ورشة العمل، تحت رعاية د. محمود المتيني، رئيس الجامعة، د. ايمن صالح، نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث، بنظام الأونلاين عن طريق برنامج Teams Microsoft ولمدة ساعتين للتعريف بإختبار الأيلتس ودعم المتقدمين له من خلال شرح مكونات الإختبار الأربعة من مهارات: الاستماع والقراءة والكتابة والمحادثة؛ والتعريف بالمصادر المجانية المختلفة للتحضير لإختبار الأيلتس.

 

ويعلن المجلس الثقافي البريطاني بالاتفاق مع الإدارة المركزية للبعثات عن تقديم ما يلي:
- خدمات استشارات فردية لإختبار الأيلتس تمنح لأول 100 متقدم لإمتحان الأيلتس خلال الفترة من 17 أغسطس وحتي 17 أكتوبر تزامنا مع الإعلان الموحد للبعثات.
-  الأيلتس وقيمتها 3 آلاف جنيه استرليني لمن تنطبق عليه شروط المنحة والتقديم قبل 30 سبتمبر 2021 وسوف يتم الإعلان عنها والشرح أثناء ورشة العمل التحضيرية.

 

للتسجيل لورشة العمل التحضيرية لإختبار الأيلتس، يمكنكم زيارة الموقع التالي
https://forms.office.com/r/7H7MPP5JGt


وتم الاتفاق مع المجلس الثقافي البريطاني على عقد ورشة العمل التحضيرية للأيلتس مجانا بصفة شهرية لكليات جامعة عين شمس المختلفة حتي موعد إعلان البعثات القادم حتي يتثني للمتقدمين التحضير والاستعداد المبكر لشرط اللغة الإنجليزية.

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