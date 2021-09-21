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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

النائب العام ينعى المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة الأسبق

المشير طنطاوي
المشير طنطاوي

نعى المستشار حمادة الصاوي النائب العام، المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.

ونعى النائب العام رجلًا من أبطال مصر وقائدًا حكيمًا من خُلَّص أبنائها، فقيد مصر كلها، الذي بذل كلَّ غالٍ ونفيسٍ في الدفاع عن الوطن بكل عزةٍ وكرامةٍ متحملًا المسئولية بكل صدق وشرف، بشجاعة المبصر وصبر الحكماء.

 

وأعرب النائب العام باسمه وباسم كافة أعضاء النيابة العامة عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بالرحمة ويسكنه فسيح جناته.

 

وكان أعلن السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام حداداً على وفاة المشير محمد حسين طنطاوی .. وزير الدفاع والانتاج الحربي ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق .

 

وأضاف أن ذلك يبدأ  اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق ۲۱ سبتمبر ۲۰۲۱ وحتى غروب شمس يوم الخميس الموافق ۲۳ سبتمبر ۲۰۲۱

وأدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بعدد من التصريحات اليوم في نعي المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع وقائد القوات المسلحة الأسبق .

وقال الرئيس في عزائه للشعب المصري ، إن مصر فقدت رجلا من رجالها المخلصين وأنه أطلق اسمه على قاعدة الهايكستب تكريما له.

وجاءت أبرز تصريحات السيسي عن وفاة المشير طنطاوي كالتالي :

- رحل اليوم رجل من أوفى وأعظم رجال مصر على الإطلاق
- المشير طنطاوى كان حكيما وقاد مصر إلى بر الأمان فى أصعب الظروف 
- والله المشير بريء من أي دم سواء في أحداث ماسبيرو أو محمد محمود أو غيرها
- أعلن الحداد على البلاد 3 أيام 
- إطلاق اسم المشير طنطاوى على قاعدة الهايكستيب العسكرية
- كان بيقول عن الدولة "انا ماسك جمرة نار في ايدي.. ولو سبتها هتولع الدنيا"
-كان سببا حقيقيا فى حماية مصر من السقوط
- المشير توفى فى يوم عظيم وهو نفس يوم رحيل أحمد عرابي 
- لا يمكن أن ننسى دوره فى 2011 ، رجل عظيم بكل ما تحمله الكلمة من معنى

النائب العام

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