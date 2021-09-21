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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برشلونة يعلن إصابة لاعبه الشاب بالدي

أليخاندرو بالدي
أليخاندرو بالدي

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، إصابة لاعبه أليخاندرو بالدي.

ونشر نادي برشلونة الإسباني بيانًا عبر موقعه الإلكتروني أكد فيه إصابة أليخاندرو بالدي بالآم في أسفل الظهر.

وأكد نادي برشلونة الإسباني في بيانه أن عودة بالدي للملاعب ستعتمد على سرعة تعافيه دون تحديد مدة غيابه.

وشارك بالدي في مباراة برشلونة أمام غرناطة، أمس في الدوري الإسباني، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في ختام منافسات الجولة الخامسة.

وتعرض بالدي للإصابة مع نهاية الشوط الأول، ليتم استبداله باللاعب أوسكار مينجويزا.

وظهر بالدي البالغ من العمر 17 عامًا، للمرة الأولى مع برشلونة في مباراة الفريق أمام بايرن ميونخ الألماني، في الجولة الأولى من دور المجموعات، كبديل لجوردي ألبا، حيث ظهر اللاعب بأداء جيد.

برشلونة الدوري الإسباني بالدي أليخاندرو بالدي نادي برشلونة

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