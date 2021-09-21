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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نادي عثماسون يعقد جمعيته العمومية على شاطئ بحيرة التمساح

انعقاد الجمعية العمومية
انعقاد الجمعية العمومية لنادي عثماسون

انعقدت الجمعية العمومية العادية لنادي عثماسون الرياضي بالاسماعيلية، تحت إشرف قضائي كامل وسط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وسيتم التصويت على اعتماد الميزانية المالية للعام المالي 2020 / 2021 وانتخاب مجلس إدارة جديد حيث يخوض المهندس مبارك منصور مبارك الانتخابات علي منصب الرئيس والمهندس محمد مندور نائب الرئيس وطارق صلاح أمين الصندوق والمهندس هاني هاشم عضو والمهندس احمد عبدالعاطي "عضو"، والمهندس محمد حربي "عضو"، محمد المنتصر كامل والدكتور محمد أحمد المصري "عضو"، تحت السن والمهندسة ياسمين محمدي عضو تحت السن.

من جهته صرح المهندس مبارك منصور مبارك، المرشح لمنصب رئيس مجلس إدارة نادي عثماسون، بأنه تم انعقاد الماراثون الانتخابي وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وعلي شاطيء بحيرة التمساح في الهواء الطلق، من اجل انتخابات آمنة.

ودعا نادي عثماسون الرياضي بالإسماعيلية أعضاء النادي جميعاً، للمشاركة في إنعقاد الجمعية العمومية العادية، وإنتخاب مجلس إدارة للدورة 2025/2021، وذلك بمقر النادي اليوم الثلاثاء.

ويقدم نادي عثماسون ومديره التفيذى فتحي سعد، وجميع العاملين به بالترحاب بالاعضاء ومتمنين لهم قضاء يوم ممتع عقب ممارسة حقهم القانوني والديمقراطي في انتخابات من يمثلهم.
 

نادي عثماسون الاسماعيلية شاطىء بحيرة التمساح انتخابات نادي عثماسون الرياضي اخبار الاسماعيلية اخبار المحافظات

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