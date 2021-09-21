أحمد شوبير ينشر استعدادات برج العرب قبل مباراة السوبر.. شاهد

نشر الإعلامي احمد شوبير صور استعدادات استاد برج العرب لمباراه كأس السوبر المحلى، المقرر لها السابعة مساء اليوم الثلاثاء، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ونشر أحمد شوبير صور استعدادات استاد برج العرب قبل توافد اللاعيبه بداخله، في اتم الاستعداد لاستقبال مباراه اليوم بين نادي الأهلي وطلائع الجيش، وعلق شوبير كاتبًا: “ستاد برج العرب قبل مباراة السوبر”.

وانتشر رجال الأمن داخل وبمحيط ستاد برج العرب استعدادًا لتأمين مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس السوبر المحلى، المقرر لها السابعة مساء اليوم الثلاثاء.

حيث يدخل المارد الأحمر مباراة السوبر بعد تتويجه بلقبى الدورى والكأس موسم 2019/2020، بينما يدخل طلائع الجيش باعتباره وصيف بطل كأس مصر، بعد الهزيمة فى النهائي بركلات الترجيح.

ويؤمن رجال المجموعة الأفريقية طاقم التحكيم المكون من "مصطفى غربال حكم ساحة، وعبد الحق اتشعلي، وعباس أكرم زرهوني مساعدين والياس بوكواسة حكم رابع وعبيد شارف حكم فيديو، وبن براهم الحلو مساعد حكم فيديو".

وشكلت المجموعة غرفة عمليات لمتابعة أحداث المباراة، وتأمين ممرات اللاعبين والمقصورة الرئيسية، حيث تتم عملية التأمين عن طريق "الدوائر الأمنية".