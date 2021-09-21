عمرو أدهم يشرح تفاصيل رفع العقوبة على الزمالك في قضية حمدي النقاز

علق عمرو أدهم عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على قرار المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بقبول طعن النادي الأبيض ضد الحكم الصادر للتونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن العائد مجددا للزمالك بأحقية حصوله على مليون و300 ألف دولار.

وقال عمرو أدهم : "الزمالك تقدم بطعن أمام المحكمة الرياضية، وطلب عدم الموافقة على حكم فيفا كما طالب بالحصول على تعويض مادي قيمته مليون و900 ألف دولار".

وأضاف: "قمنا باستطلاع رأي المحاميين الإيطالي والمصري وسألنا عن فرص نجاح الزمالك في الحصول على حكم لصالحه في القضية، وكان رأي المحاميين أن المحكمة الرياضية ستؤيد حكم فيفا أو ستقوم بتخفيض قيمة الغرامة المالية".

وتابع: "الإدارة استطلعت رأي الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق لمعرفة رأيه في اللاعب من الناحية الفنية، وأجاب بأنه يحتاج اللاعب فنيا".

وأوضح: "قمنا بالتواصل مع النقاز وكان أول شروطنا أن يتنازل عن أي حكم سيصدر لصالحه من قِبل المحكمة الرياضية، وتم إدراج الشرط في اتفاقية التسوية".

واختتم: "أصبح لدينا لاعب حر، له مستحقات سيحصل عليها خلال فترة تواجده مع النادي، وتحول موقف النادي من احتمالية فرض غرامة إلى امتلاكه لاعبا سيستفيد منه إما فنيا بتدعيم الجبهة اليمنى وإما ماديا سواء بالبيع أو الإعارة".