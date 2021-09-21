تزامناً مع الإحتفال بعيد الفلاح .. بنك القاهرة ينظم فعاليات توعية بأهمية الشمول المالي

نظم بنك القاهرة عدداً من اللقاءات التوعوية في عدد من محافظات الجمهورية، تزامناً مع إحتفال البنك بمبادرة الشمول المالي التي أطلقها البنك المركزي المصري بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح خلال الفترة من 1 حتى 15 سبتمبر الجاري.

أقيمت الفعاليات بمركز الإرشاد الزراعي قرية النجيلة ومركز شباب زاوية صقر بمركز أبو المطامير محافظة البحيرة، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات توعوية بقرية نهطاى بمركز زفتى محافظة الغربية والتى استهدفت تقديم التوعية والتثقيف المالي للمواطنين بأهمية الشمول المالي ودوره فى تحسين معدلات النمو الإقتصادى علاوة على نشر الخدمات المصرفية والتعريف بها بهدف زيادة الوعي المالي لتمكين كافة فئات المجتمع من إدارة أموالھم ومدخراتھم بشكل آمن داخل القطاع المصرفي، كما شهدت الفعاليات التوعية بباقة المنتجات والخدمات المصرفية التى يطرحها بنك القاهرة للعملاء ومن أبرزها خدمات المحفظة الإلكترونية للبنك عبر الهاتف المحمول "قاهرة كاش"، و الحسابات الادخارية ومميزاتها، بالإضافة الى إصدار وتسليم البطاقات المدفوعة مقدما مجاناً.

حرص بنك القاهرة على تقديم مزايا وعروض حصرية خلال فعاليات الإحتفال بـ "عيد الفلاح" ومن أبرزها الإعفاء من مصاريف فتح الحساب والحد الادنى للحساب الجارى أفراد فقط بالجنية المصرى منح بطاقة ميزة للخصم المباشر مجاناً للحسابات الجارية الجديدة فقط، والإعفاء من المصاريف الإدارية الخاصة بالقروض متناهية الصغر مثل الجرار الزراعي، تجارة الأدوات والمعدات الزراعية، تجارة الأعلاف والحبوب، الأنشطة اليدوية والحرفية، الترويج للمبادرات السارية للبطاقات المدفوعة مقدماً مجاناً سواء لعميل جديد أو عميل قائم، والترويج للمبادرات السارية لمحفظة قاهرة كاش سواء لعميل جديد أو عميل قائم.