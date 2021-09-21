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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المتحف المصري بالتحرير يستضيف وفدا من الأئمة والواعظات السودانيين

وفد من الأئمة والواعظات
وفد من الأئمة والواعظات من دولة السودان

استضافت وزارة السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، وفدا من الأئمة والواعظات من دولة السودان الشقيقة في زيارة للمتحف المصري بالتحرير، و ذلك أثناء تواجدهم في مصر لحضور الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة الأوقاف للأئمة والواعظات بأكاديمية الأوقاف الدولية خلال الفترة من 11 وحتى 21 سبتمبر الجاري.

 

وتأتي زيارة هؤلاء الأئمة والواعظات للمتحف المصري بالتحرير في إطار التعاون المثمر بين وزارتي السياحة والآثار والأوقاف، وحرص وزارة السياحة والآثار على الاستفادة من الأحداث والفعاليات الهامة و الدولية التي تُقام في مصر في الترويج السياحي لمصر، وذلك من خلال منح زيارات مجانية لجميع الوفود المشاركة في هذه الأحداث للتعرف على المتاحف والمناطق السياحية والأثرية بمصر.

 

وخلال الزيارة استقبلت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف أعضاء الوفد، حيث اصطحبتهم في جولة تم خلالها زيارة  قاعات العرض المختلفة بالمتحف.

 

وفي ختام الزيارة أعرب أعضاء الوفد عن استمتاعهم بزيارة المتحف المصري بالتحرير وإعجابهم بالقطع الأثرية المعروضة به، كما حرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية بالمتحف.

 

تجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة والآثار كانت قد استضافت في شهر مارس الماضي  أكثر من ١٢٠ شخصية من أكثر من ٤٠ دولة من الضيوف المشاركة في المؤتمر الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف لزيارة منطقة أهرامات الجيزة.

وزارة السياحة والآثار السودان المتحف المصري بالتحرير الائمة والواعظات الأئمة والواعظات من دولة السودان

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