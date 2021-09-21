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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سمير فرج: المشير طنطاوي قاد الوطن في أكبر منحة مر بها بحنكة شديدة.. فيديو

الراحل المشير محمد
الراحل المشير محمد حسين طنطاوي

نعى اللواء سمير فرج ، مديرة إدارة الشئون المعنوية الأسبق ، المشير محمد حسين طنطاوي ، والذي توفته المنية، صباح اليوم .

وقال اللواء سمير فرج ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " ست الستات " ، والمذاع على فضائية "صدى البلد " : إن المشير محمد حسين طنطاوي كان قائدا عظيما ، وقاد الدولة في أكبر محنة مرت عليها على مدار التاريخ بحنكة وذكاء.

وتابع، أن هذا الرجل بطل خاض 5 معارك في تاريخ مصر، وهي سابقة لم تحدث مع أحد ، معقبا : " مفيش حد غيره خاض عدد تلك المعارك " .

وأكمل : المشير طنطاوي استطاع أن يدير الدولة بحنكة خلال أحداث 25 يناير ، وكلنا بنفتكرله أيام مأكد أن القوات المسلحة مش هتضرب طلقة على مواطن .

وأردف : شعور بالفخر يحيط بينا في الجنازة ، لما قدمه هذا البطل العظيم في سبيل الوطن ، منوها أن براءة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن دماء المصريين تأكيدا على نزاهته . 
 

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