سمير فرج: المشير طنطاوي قاد الوطن في أكبر منحة مر بها بحنكة شديدة.. فيديو

نعى اللواء سمير فرج ، مديرة إدارة الشئون المعنوية الأسبق ، المشير محمد حسين طنطاوي ، والذي توفته المنية، صباح اليوم .

وقال اللواء سمير فرج ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " ست الستات " ، والمذاع على فضائية "صدى البلد " : إن المشير محمد حسين طنطاوي كان قائدا عظيما ، وقاد الدولة في أكبر محنة مرت عليها على مدار التاريخ بحنكة وذكاء.

وتابع، أن هذا الرجل بطل خاض 5 معارك في تاريخ مصر، وهي سابقة لم تحدث مع أحد ، معقبا : " مفيش حد غيره خاض عدد تلك المعارك " .

وأكمل : المشير طنطاوي استطاع أن يدير الدولة بحنكة خلال أحداث 25 يناير ، وكلنا بنفتكرله أيام مأكد أن القوات المسلحة مش هتضرب طلقة على مواطن .

وأردف : شعور بالفخر يحيط بينا في الجنازة ، لما قدمه هذا البطل العظيم في سبيل الوطن ، منوها أن براءة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن دماء المصريين تأكيدا على نزاهته .

