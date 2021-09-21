شيرين عبد الوهاب ناعية المشير طنطاوى: رمز من رموز الوطن

نعت الفنانة شيرين عبد الواب وفاة المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتبت شيرين عبد الوهاب :"‏رحم الله المشير محمد حسين طنطاوي،

‏دافع عن ارض مصر، و احترم رغبات شعبها، ستظل رمز من رموز حب الوطن، في الجنة بإذن الله.".

المشير طنطاوى

وانتقل إلى رحمة الله- تعالى- المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، عن عمر يناهز الـ86 عاما.

وأعلنت مصر حالة الحداد العام على وفاة المشير طنطاوي، وأعلن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام حداداً على وفاة المشير طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق.

وأضاف أن ذلك يبدأ اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق۲۱ سبتمبر ۲۰۲۱ وحتى غروب شمس يوم الخميس الموافق ۲۳ سبتمبر ۲۰۲۱.

وأدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدد من التصريحات اليوم في نعي المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع وقائد القوات المسلحة الأسبق.

وقال الرئيس في عزائه للشعب المصري، إن مصر فقدت رجلا من رجالها المخلصين وأنه أطلق اسمه على قاعدة الهايكستب تكريما له.

يذكر أن المشير محمد حسين طنطاوي، ولد يوم 31 أكتوبر عام 1935 في منطقة عابدين بوسط القاهرة، لأسرة نوبية، من أسوان، تعلم القرآن فى الكُتَّاب، وحصل على الثانوية العامة من مدرسة الخديوي إسماعيل الثانوية.

وواصل دراسته حتى حصل على بكالوريوس فى العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 1956، كما درس فى كلية القيادة والأركان عام 1971، وفى كلية الحرب العليا عام 1982.