حافلة الأهلي تصل إلى استاد برج العرب لخوض مباراة طلائع الجيش

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى استاد برج العرب منذ قليل استعدادًا لخوض مباراة السوبر المصري أمام فريق طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء اليوم.

وفور وصول حافلة الفريق، حرص الجهاز الفني للفريق على تفقد أرضية الملعب في إجراء متبع قبل المباريات الرسمية.

ويلتقي الأهلي بطل الدوري مع طلائع الجيش وصيف كأس مصر في بطولة السوبر المصري موسم ٢٠١٩/٢٠٢٠.

واستعد الأهلي لمباراة طلائع الجيش من خلال الدخول في معسكر مغلق بالإسكندرية بقائمة ضمت كلا من:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود وحيد وأكرم توفيق ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وبدر بانون وأيمن أشرف وكريم فؤاد وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ووليد سليمان وصلاح محسن وعلي معلول وحمدي فتحي وأفشة ومحمد هاني وعمار حمدي وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف وأحمد عبد القادر وحسام حسن ولويس ميكيسوني.

وخاض الأهلي لقاءين وديين أمام بتروجت والمقاولون العرب على ملعب التتش بالجزيرة، وحرص الجهاز الفني للأهلي على الاطمئنان على جاهزية اللاعبين.

ويدخل الأهلي مباراة السوبر للموسم المنقضي بعدما نجح في تحقيق الثنائية المحلية بالجمع بين بطولتي الدوري الممتاز وكأس مصر، فيما يدخل طلائع الجيش مواجهة الليلة بعدما اختتم الموسم الماضي وصيفًا لبطولة كأس مصر.

وعلى مدى 14 مشاركة نجح الأهلي في تحقيق لقب السوبر في 11 مناسبة، فيما يعتبر الزمالك الوصيف التاريخي لبطولة السوبر بعدما تمكن من تحقيق 4 ألقاب، ثم يأتي المقاولون العرب وحرس الحدود في المركز الثالث برصيد لقب وحيد لكل منهما.