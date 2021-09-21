بعد وفاة المشير.. ماذا يعني إعلان الدولة الحداد 3 أيام ؟

مع إعلان خبر وفاة المشير محمد حسين طنطاوي اليوم، أحد أهم رموز مصر عبر تاريخها العسكري، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، سارعت لنعيه كل مؤسسات ىالدولة بما في ذلك مؤسسة الرئاسة من خلال نعي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتوفي المشير محمد حسين طنطاوي عن عمر يناهز 86 سنة بعد مسيرة وطنية حافلة، قضاها في خدمة البلاد من مواقع عدة،أبرزها قيادة البلاد كرئيس للمجلس العسكري بعد ثورة يناير.

الرئيس السيسي يعلن الحداد 3 أيام

أعلنت مصر حالة الحداد العام على وفاة المشير طنطاوي، وأعلن السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام حداداً على وفاة المشير طنطاوي وزير الدفاع والانتاج الحربي ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق .

وأضاف ان ذلك يبدأ إعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق ۲۱ سبتمبر ۲۰۲۱ وحتى غروب شمس يوم الخميس الموافق ۲۳ سبتمبر ۲۰۲۱.

وقال بيان رئاسة الجمهورية خلال نعي الرئيس للمشير محمد حسين طنطاوي، ان الرئيس عبد الفتاح السيسى، إذ ينعي للأمة رجلاً كانت له صفات الابطال، فأنه يعرب باسمه وباسم شعب مصر وحكومتها عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الراحل المشير محمد حسين طنطاوى، ويدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته جزاء صالح اعماله للوطن.

ماذا يعني إعلان الحداد 3 أيام ؟

الحداد لفترة 3 أيام هي إجراءات رسمية تعلنها الدولة في حالة وداع أحد الرؤساء أو القيادات الوطنية الهامة كنوع من التعبير عن الحزن لوفاته، والاحترام لمسيرته.

وبناءً على تقاليد الحداد الرسمي، فإنه يُمنع خلال فترة الحداد إقامة أى مناسبات رسمية حكومية، كما توضع شارة سوداء على التلفزيون الرسمي للدولة خلال الثلاث أيام، ومؤخرا تضامنت القنوات الخاصة لتشارك في المناسبات الرسمية والحداد هي الأخرى.

كما تُنكس أعلام الدولة خلال فترة الحداد، وأقصاها 3 أيام، والتنكيس يعني خفض العلم من على سارية العلم بنسبة معينة من على قمتها.

متى أعلنت مصر الحداد آخر مرة ؟

الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020، كانت آخر مرة أعلنت مصر فيها الحداد 3 أيام، بدءً الأربعاء 26 فبراير.

وتوفى الرئيس الراحل محمد حسني مبارك يوم الثلاثاء 25 فبراير، وحينها أعلنت رئاسة الجمهورية الحداد العام في جميع إنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام، حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "