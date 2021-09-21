بطل سعودي.. حدادي يعود للوطن مرتديا قميصا بصورة ولي العهد.. ماذا قال؟

عاد البطل السعودي عبد المعين حدادي لأرض الوطن واقفًا على قدميه بعد أن كان مشلولاً شللاً كاملاً عند لحظة إصابته بإصابة بالغة بالحد الجنوبي.

وحسب صحيفة “سبق” السعودية، عقب توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعلاجه على نفقته الخاصة، وصل الجندي حدادي للمملكة يقف على قدميه عقب رحلة علاج امتدت لخمس سنوات من بعد إصابته بالحد الجنوبي.

ووفق قناة الإخبارية وصل حدادي؛ إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بعد رحلة علاج في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قال: إنه عاد واقفاً على قدميه بفضل الله، ثم بفضل اهتمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي وجه بعلاجه على نفقته الخاصة.

وأعرب عن فخره وحبه لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بوضع صورته على صدره؛ موجها الشكر للأمير للاهتمام بحالته الصحية.